PRO-VIDA convoca a adolescentes a concurso de dibujo

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA lanzó la convocatoria para adolescentes de entre 12 y 18 años que residan en los distritos de Suchitoto, en Cuscatlán Norte, y Cinquera, Tejutepeque, Jutiapa e Ilobasco, en Cabañas Oeste, para participar en el concurso de dibujo “La mejor protección, una buena información”.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Contribuyendo al acceso equitativo al derecho humano a la salud, agua y medio ambiente bajo un enfoque de prevención de violencia basada en género en cinco distritos de la Microrregión Cabañas-Cuscatlán”.

De acuerdo con PRO-VIDA, el concurso busca promover, mediante la creatividad y expresión de adolescentes, la reflexión sobre la prevención del embarazo en la adolescencia, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones informadas y la construcción de proyectos de vida.

La organización señaló que los dibujos deberán transmitir mensajes positivos que contribuyan a sensibilizar a otros adolescentes sobre la importancia de contar con información adecuada para tomar decisiones responsables sobre su futuro.

El tema central del concurso será “La mejor protección, una buena información”, y las personas participantes podrán representar libremente ideas relacionadas con el derecho a la salud, la prevención de embarazos y uniones tempranas, la paternidad responsable, la planificación familiar, la prevención del acoso y la importancia de tomar decisiones que contribuyan al cumplimiento de sus metas.

Los trabajos deberán ser originales, individuales y elaborados específicamente para el concurso. Además, deberán incluir una frase corta y original que exprese qué significa para la persona participante “la mejor protección, una buena información”, así como su nombre completo y la comunidad a la que pertenece.

La entrega de los dibujos estará habilitada del 14 al 20 de septiembre. Para participar también será necesario contar con la autorización de la madre, padre, representante o responsable, así como con la autorización para la publicación de fotografías en redes sociales.

PRO-VIDA realizará una primera evaluación de los trabajos para verificar que cumplan con los requisitos establecidos y seleccionar aquellos que pasarán a la etapa de votación en redes sociales. Los dibujos seleccionados serán publicados individualmente en la página oficial de la organización, acompañados de información general de cada participante.

La votación tendrá una duración de 14 días a partir de la fecha y hora de publicación de los trabajos. Las personas participantes podrán compartir las publicaciones oficiales para promover sus propuestas, aunque únicamente se contabilizarán las reacciones registradas en la publicación original de PRO-VIDA.

Al finalizar el período de votación, la organización realizará el conteo y verificación de las reacciones. Los tres dibujos con mayor cantidad de reacciones válidas ocuparán los primeros tres lugares. PRO-VIDA también indicó que podrá verificar las reacciones y descalificar participaciones en caso de detectar cuentas falsas o prácticas que alteren artificialmente los resultados.

Como reconocimiento a la participación, creatividad y compromiso con la temática del concurso, el primer lugar recibirá US$150, el segundo US$100 y el tercer lugar US$75. Las personas ganadoras serán anunciadas a través de los canales oficiales de la Asociación.

Los organizadores también establecieron que los dibujos podrán ser utilizados de manera no comercial en materiales de sensibilización, redes sociales institucionales, informes y otros materiales de comunicación relacionados con el proyecto. Siempre que sea posible, se reconocerá la autoría de la persona participante.

El concurso se desarrollará bajo un enfoque de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con principios de respeto, igualdad, inclusión, participación, no discriminación, dignidad y protección integral. Por ello, PRO-VIDA no admitirá contenidos que promuevan violencia, discriminación, odio, violencia basada en género, explotación, estigmatización o material sexualizado u ofensivo.

Con esta iniciativa, la organización busca generar un espacio de expresión y reflexión para adolescentes de los cinco distritos participantes y promover mensajes relacionados con el derecho a la salud, la toma de decisiones informadas y la construcción de proyectos de vida.

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