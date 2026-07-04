Primer Campamento Nacional de Comandos de Salvamento reúne a más de 200 socorristas

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado 28 de junio concluyó el Primer Campamento Nacional de Comandos de Salvamento, desarrollado del 26 al 28 de junio en Santa Clara, Apastepeque, San Vicente. La actividad reunió a socorristas de la institución, quienes recibieron capacitaciones en rescate, atención prehospitalaria y Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con el apoyo de organizaciones aliadas internacionales.

Ante ello, la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de Comandos de Salvamento agradecieron el respaldo de la Academia Mundial de Bomberos Inc., con sede en Nueva York, Ayuda Popular Noruega y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo apoyo hizo posible la realización del campamento.

La institución destacó que más de 200 jóvenes socorristas recibieron formación especializada para fortalecer sus capacidades de respuesta en atención prehospitalaria y rescate. En la jornada también participaron integrantes de Protección Civil Municipal de San Salvador Centro.

La ceremonia de clausura contó con la participación de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de Comandos de Salvamento de El Salvador, así como de instructores de la Academia Mundial de Bomberos Inc. y de Ayuda Popular Noruega.

«Con mucho entusiasmo los voluntarios recibieron sus diplomas de reconocimiento por su participación en el Primer Campamento Nacional, donde el selecto grupo de instructores de la Academia impartió nuevos conocimientos en rescate vertical y rescate vehicular», destacaron las autoridades.

Asimismo, las autoridades de Comandos de Salvamento explicaron que durante los tres días del campamento se aplicaron de forma intensiva los protocolos de atención prehospitalaria que los jóvenes socorristas y rescatistas implementan diariamente en las emergencias que atienden desde sus diferentes seccionales y delegaciones.

Roberto Cruz, director ejecutivo de Comandos de Salvamento de El Salvador, agradeció al teniente general Juan Gutiérrez, quien encabezó la misión de instructores, por el tiempo y compromiso dedicados a fortalecer los conocimientos de los socorristas en las distintas áreas impartidas durante el campamento.

El teniente general Juan Gutiérrez, quien lideró el grupo de instructores, agradeció a los socorristas por el esfuerzo y la dedicación demostrados para superar las exigencias del curso. «Jóvenes, mi admiración y respeto. Sigan adelante porque tienen un gran espíritu de servicio a la humanidad», expresó.

Por su parte, Mariana Climaco, rescatista de la seccional Zaragoza, explicó que durante los días 26, 27 y 28 de junio recibieron formación en Atención Prehospitalaria (APH), Rescate Vertical, Rescate Vehicular y Sistema de Comando de Incidentes (SCI), impartida por instructores de la Academia Mundial de Bomberos Inc.

«Formé parte del Primer Campamento Nacional de Comandos de Salvamento, una actividad que se desarrolla por primera vez en la institución. Durante estos tres días participamos en diferentes actividades que nos permitieron adquirir nuevos conocimientos en atención prehospitalaria, rescate vertical, rescate vehicular y Sistema de Comando de Incidentes, gracias a la formación impartida por la Academia Mundial de Bomberos Inc.», detalló.

Los voluntarios indicaron que las jornadas iniciaban desde tempranas horas con actividades de acondicionamiento físico y que, posteriormente, fueron distribuidos en grupos de trabajo para fortalecer el trabajo en equipo mientras desarrollaban los diferentes módulos de capacitación.

«También se realizaron actividades que fomentaron la sana convivencia entre voluntarios de distintas seccionales», afirmó.

«Durante el último día se desarrolló un simulacro en el que pusimos en práctica las técnicas de rescate, la atención prehospitalaria y el manejo de incidentes de gran magnitud mediante la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes», concluyó.

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