Marcela Villatoro exige independencia en aspirantes a Corte de Cuentas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego de conocerse que 18 profesionales buscan integrar la Corte de Cuentas de la República (CCR), la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, enfatizó la importancia de que los candidatos sean independientes.

“Lo que quiero es que realmente se inscriban candidatos que quieran hacer las cosas por el país y que sean personas independientes”, comentó Villatoro en declaraciones a la prensa.

La funcionaria recordó que en las elecciones de segundo grado que la Asamblea Legislativa oficialista ha realizado, “la mayoría de personas han sido gente que ya estuvo en el cargo; es decir, ya está aprobada por ellos mismos; por lo tanto, la quieren dejar que continúe porque saben que va a seguir el mismo guión o personas nuevas que únicamente le van a decir que sí a todo lo que ellos digan, o personas que son afín al partido Nuevas Ideas”.

Un ejemplo de ello, es que, en esa misma institución, en la CCR, se juramentó en 2023 a Roxana Soriano como presidenta del ente contralor; quien, en 2021, fue precandidata a diputada por el partido Nuevas Ideas; luego, renunció a la CCR para buscar la presidencia del TSE, donde actualmente se desempeña.

“En todos los cargos de elección de segundo grado deben de ser personas que no pertenezcan a ningún tipo de partido político, que no tengan preferencias con partidos políticos y que sean conocedoras de la ley y la constitución”, instó Marcela Villatoro.

La tricolor forma parte de la Comisión Política, instancia donde se entrevistarán a los 18 perfiles; por lo cual, informó que compartiría los perfiles de los aspirantes. “Siempre les he dicho que esta información debe de ser pública, cualquier ciudadano puede meterse a revisar los currículums de estas personas y estudiarlos para ver si tienen las características que necesitan para poder optar por ese tipo de cargo o las características legales que establecen para ese cargo”.

Además, avisó que haría cuestionamientos en la Comisión para conocer si los candidatos conocen de la materia y de la institución. “Lastimosamente el problema es que cuando llegan a la sesión plenaria siempre ponen personas afines a ellos, porque inscriben a personas afines a ellos. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad a profesionales que no son, ni pertenecen, ni en su mente se les cruza ser afín a un partido político o al gobierno en turno, ellos deben de ser personas afines únicamente a la constitución”, concluyó la legisladora.

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