Claudia Ortiz hace serias críticas a VAMOS

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, emitió un comunicado en el que cuestiona el proceso interno que lleva su partido respecto a las elecciones internas; señala que lejos de dar apertura a la sociedad, se “ha restringido”.

Es de recordar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el anuncio para que los partidos políticos convoquen a sus elecciones internas antes del 7 de abril. VAMOS lo hizo a finales de marzo, dejando hasta el 31 de mayo para que los ciudadanos pudieran inscribirse para correr por una precandidatura. La fecha de elecciones internas de VAMOS serían a mediados de este mes. Los partidos políticos tienen solo este mes para dejar en firme a sus candidatos para las elecciones de 2027.

Con el comunicado de la legisladora, se deduce que existen conflictos dentro del partido VAMOS. “Hace algunos meses asumimos el compromiso de abrir VAMOS a la sociedad para construir una alternativa democrática para El Salvador junto a liderazgos sociales, territoriales y ciudadanos. Una causa más grande que cualquier partido político”, enfatizó Ortiz en su comunicado.

Añadió que, en las últimas semanas, junto a otras autoridades, han expresado internamente su desacuerdo con decisiones relacionadas con las elecciones internas. “Lejos de dar apertura a la sociedad, estas decisiones la han restringido mediante criterios de evaluación no consensuados, la depuración del padrón sin reglas claras y la implementación de una votación digital remota, entre otras”, criticó Ortiz.

La legisladora sostuvo que pese a solicitar la corrección de este rumbo, se agotó la vía institucional sin alcanzar los acuerdos necesarios. “No puedo pedir democracia para El Salvador y guardar silencio cuando considero que esos principios dejan de reflejarse plenamente dentro de la organización a la que pertenezco”, consideró.

La funcionaria remarcó que no entró a la política “para ser incondicional a un partido”, sino para “ayudar a transformar El Salvador en un país con democracia, justicia y dignidad”.

“A quienes han creído en esta causa, a quienes se sumaron hace años y a quienes recientemente dieron un paso al frente, quiero decirles: mi compromiso no es con una estructura partidaria, sino con esa visión de país”, destacó Ortiz.

En ese sentido, subrayó que, si la estructura la abandona, “por mi parte seguiré trabajando por esa visión; allí donde existan las condiciones y los liderazgos para construirla”.

La parlamentaria concluyó en que la confianza que la ciudadanía le ha dado “nunca será utilizada para defender estructuras por encima de principios”.

La funcionaria aún no ha decidido su futuro político.

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