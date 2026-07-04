Leonel Herrera sostiene que la oposición debe concentrarse en las elecciones legislativas y municipales

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Saúl Méndez

Colaborador

Tras anunciarse las precandidaturas para las elecciones internas de los partidos políticos, el periodista Leonel Herrera expresó su preocupación por lo que considera un sistema electoral cooptado por el oficialismo y sostuvo que la participación de la oposición en la elección presidencial solo serviría para legitimar la tercera reelección del presidente Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa, que calificó de inconstitucional.

Según Herrera, si decide participar la oposición, pese a las irregularidades que denuncia en el proceso electoral, debería concentrar sus esfuerzos en las elecciones legislativas y municipales. «Porque esas dos elecciones, aunque fraudulentas, son legales, ya que son las que corresponden al calendario constitucional», afirmó.

Para Herrera, las elecciones presidenciales previstas para 2027 son ilegales, ya que, según la Constitución, esta debería realizarse hasta 2029, cada cinco años.

«El adelanto de esos comicios está injustificado. Una elección presidencial solo puede adelantarse cuando no hay presidente, no hay vicepresidente y nadie puede asumir el cargo, o cuando existe una crisis política cuya salida sea precisamente adelantar las elecciones. No estamos en ninguna de esas situaciones», sostuvo Herrera.

Los diputados de Nuevas Ideas justificaron el adelanto de las elecciones presidenciales con el argumento de homologar los procesos electorales. Sin embargo, Herrera consideró que no existe ninguna razón para que todos los comicios deban celebrarse en una misma fecha.

«El segundo argumento fue ahorrar recursos. Resulta interesante que un gobierno señalado por despilfarro y corrupción afirme ahora que quiere ahorrar algunos millones al país unificando las elecciones», cuestionó.

«Utilizaron la retórica de que la medida buscaba promover la participación ciudadana y fortalecer la soberanía popular. Pero eso no es cierto», indicó.

Según Herrera, Bukele adelantó las elecciones para competir junto con los candidatos a diputados y así favorecer la participación electoral.

«En segundo lugar, lo hace antes de que Donald Trump pierda fuerza en Estados Unidos o salga debilitado de las elecciones intermedias de noviembre. Bukele necesita adelantarse porque, con Trump fuera del escenario o políticamente debilitado en 2028, su situación podría complicarse», afirmó.

También consideró que el adelanto de los comicios responde al interés de evitar enfrentar una crisis económica y ambiental que, a su juicio, continuará agravándose.

«Es probable que no le alcance políticamente para llegar hasta 2029, por eso decide mover los comicios a 2027», aseguró.

El periodista también se refirió a la fórmula presidencial del oficialismo y cuestionó la permanencia de Félix Ulloa como compañero de fórmula de Bukele.

«Con la presentación de los precandidatos del oficialismo se inicia formalmente la farsa electoral. Me llama la atención que Félix Ulloa vuelva a integrar la fórmula. Creo que esto se explica por la complicidad», señaló.

«A Ulloa no lo pueden apartar por la información que tiene. Ha sido parte, seguramente, de algunas de las decisiones más oscuras que se han tomado. Probablemente también ha estado detrás de algunas de las reformas a la Constitución. Es decir, Ulloa es cómplice y forma parte de todo lo que se ha hecho. Por eso no lo pueden soltar y Bukele, en ese sentido, tiene que mantenerlo a su lado», aseveró.

Herrera recordó que anteriormente había considerado que Ulloa no integraría nuevamente la fórmula presidencial e, incluso, estimó que la candidatura a la vicepresidencia podría recaer en la ministra de Educación debido a la proyección pública que, según dijo, había recibido. No obstante, afirmó que la permanencia de Ulloa refuerza su interpretación sobre el papel que desempeña dentro del oficialismo.

El rol de la oposición en las próximas elecciones generales

El periodista consideró que los candidatos de oposición que decidan participar en la elección presidencial únicamente contribuirán a legitimar al oficialismo.

«Se van a desgastar políticamente, no van a obtener ningún beneficio y solo servirán para legitimar un proceso que consideran ilegal», aseguró.

Herrera sostuvo que la candidatura de Bukele es ilegal porque también lo es la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida.

«La Constitución establece claramente que las cláusulas pétreas, entre ellas la prohibición de la reelección presidencial continua, no pueden modificarse», explicó.

«Lo único que habría podido hacerse era convocar una Asamblea Constituyente y aprobar una nueva Constitución que incluyera esa posibilidad. Pero esa reforma no podía realizarse bajo la Constitución vigente», aseveró.

En ese sentido, insistió en que tanto la elección presidencial como la candidatura de Bukele carecen de legalidad.

«Los candidatos de oposición que participen en ella únicamente contribuirán a legitimar ese proceso. Deberían tenerlo claro, sin autoengañarse ni pretender engañar a la población», sostuvo.

No obstante, Herrera consideró que la oposición podría aprovechar las elecciones legislativas y municipales para alcanzar tres objetivos.

«Más allá de las posibilidades reales de obtener algunos escaños o alcaldías, pueden aprovechar el proceso para, primero, denunciar el fraude desde dentro, participando en la elección», afirmó.

«Segundo, utilizar la campaña para colocar en la discusión pública los principales problemas del país: la crisis económica, ambiental y social que este gobierno no ha resuelto, más allá del tema de la seguridad».

«Y tercero, aprovechar las elecciones para organizar a la ciudadanía, de manera que esa organización no sea efímera, sino que permanezca como base para la resistencia ciudadana que será necesaria después de los comicios».

Asimismo, aseguró que la organización ciudadana será la única capaz de frenar las medidas que, según prevé, serán implementadas posteriormente: «una medicina aún más amarga que, a mi juicio, el Gobierno ha decidido posponer para evitar un costo político antes de las elecciones», expresó.

Entre esas medidas mencionó un eventual aumento al IVA, una reforma al sistema de pensiones que eleve la edad de jubilación, el mantenimiento del negocio de las AFP y la continuidad de la minería metálica, entre otras decisiones que, según afirmó, llegarán después de los comicios.

«Eso no se va a detener porque la oposición obtenga tres o cinco curules en la Asamblea Legislativa o gane algunas alcaldías. Solo podrá frenarse si la ciudadanía está organizada y decide resistir», concluyó.

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