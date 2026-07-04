VAMOS enfrenta una crisis mientras surge Rafael Aguirre como posible carta presidencial del FMLN

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La carta pública difundida por la diputada Claudia Ortiz, en la que cuestiona las elecciones internas del partido VAMOS y advierte que su compromiso es con los principios democráticos antes que con una estructura partidaria, abrió un nuevo debate sobre la democracia interna de los partidos políticos y el futuro de la oposición salvadoreña. Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, los analistas Marvin Aguilar y Mirna Perla analizaron el alcance de ese pronunciamiento y también abordaron la posibilidad de que el doctor Rafael Aguirre sea presentado como candidato presidencial por el FMLN para las próximas elecciones.

Ortiz sostuvo en su comunicado que las autoridades de VAMOS restringieron la apertura del partido mediante decisiones relacionadas con las elecciones internas, entre ellas la depuración del padrón sin reglas claras y la implementación de un sistema de votación digital que, según expresó, no fue consensuado. Además, afirmó que no puede exigir democracia para el país mientras guarda silencio cuando considera que esos principios dejan de reflejarse dentro de la organización política a la que pertenece.

Para Marvin Aguilar, el pronunciamiento refleja un problema recurrente en la política salvadoreña: la incapacidad de los partidos para administrar sus diferencias internas. A su juicio, cuando un aspirante considera que un proceso interno carece de transparencia o favorece previamente a determinados candidatos, el resultado suele ser la fragmentación de las estructuras partidarias.

El analista recordó que situaciones similares ocurrieron anteriormente en otros institutos políticos y señaló que las dirigencias frecuentemente determinan quiénes competirán realmente por las candidaturas, debilitando la confianza de la militancia. También cuestionó que las decisiones partidarias se adopten sin mecanismos claros de participación y sin suficiente transparencia hacia los afiliados.

Aguilar sostuvo además que el sistema de votación digital mencionado en las elecciones internas de VAMOS requiere mayores explicaciones públicas para garantizar confianza entre los participantes. Consideró que la administración de los conflictos internos será determinante para la estabilidad futura de cualquier organización política que aspire a consolidarse como alternativa electoral.

Por su parte, Mirna Perla afirmó que en El Salvador existe una deuda histórica en materia de participación democrática dentro de los partidos. Señaló que deberían establecerse condiciones equitativas para que quienes aspiran a cargos públicos puedan presentar sus propuestas y debatir ideas sin depender exclusivamente de las decisiones de pequeños grupos dirigentes.

La analista expresó además su reconocimiento al trabajo legislativo realizado por Claudia Ortiz y sostuvo que, pese a representar una minoría en la Asamblea Legislativa, ha impulsado diversas iniciativas que, según dijo, no han sido discutidas debido a la correlación de fuerzas existente en el órgano legislativo. En ese contexto, interpretó que el mensaje de la diputada deja abierta la posibilidad de construir proyectos políticos fuera de la actual estructura partidaria si no existen condiciones para mantener los principios democráticos que, a su juicio, motivaron la creación de VAMOS.

Candidatura presidencial del Dr. Aguirre

Durante la entrevista también surgió otro tema que podría influir en el escenario político de cara a los próximos comicios. Marvin Aguilar aseguró contar con información según la cual el FMLN anunciaría como candidato presidencial al doctor Rafael Aguirre, reconocido dirigente gremial del sector salud.

El analista describió a Aguirre como un “un buen candidato” con trayectoria pública y recordó que históricamente algunos médicos que participaron en la política nacional alcanzaron amplio reconocimiento ciudadano.

Mirna Perla, quien dijo no saber de la decisión del Dr. Aguirre, destacó que se trata de una figura ampliamente conocida por su defensa del derecho a la salud y por su participación en organizaciones médicas.

A partir de ese planteamiento, ambos analistas discutieron el contexto político en el que se desarrollarían las próximas elecciones presidenciales. Aguilar sostuvo que uno de los principales desafíos para la oposición consiste en determinar si participar en los comicios fortalece la legitimidad del proceso electoral o permite construir una alternativa política para el futuro.

Según explicó, que la participación de figuras reconocidas abriría un nuevo debate sobre la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional. Nayib Bukele tiene la “legalidad, pero no la legitimidad” de ser candidato presidencial por tercera vez.

Marvin Aguilar insistió que la participación del Dr. Aguirre, de quien insistió es un buen candidato, solo podría legitimar el triunfo de Bukele, el cual no se pone en duda, no solo porque tiene gran popularidad, sino porque tiene todo bajo control, incluido el Órgano Electoral.

A Bukele no le interesa legitimarse en El Salvador, sino hacia el exterior, sobre todo, ante el posible triunfo de los Demócratas en Estados Unidos, en las elecciones de medio término, prevista para primeros días de noviembre próximo-

Aguilar justificó el haber revelado la candidatura del Dr. Aguirre, porque queda una semana antes de que sea anunciado oficialmente por las autoridades del partido FMLN, y se desate un buen debate de la conveniencia o no de esa candidatura en el escenario político actual.

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