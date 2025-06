Prevén canícula para inicios del mes de julio

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que en los próximos días se prevé el inicio de la canícula, un período donde las lluvias tienden a disminuir significativamente. Está previsto que durará cerca de dos semanas.

“Estamos a punto de entrar a una canícula, un período con poca lluvia, no necesariamente una canícula implica que no va a llover; no significa que vamos a tener una ausencia total de lluvia. Además, se vienen los meses más lluviosos del año, agosto y septiembre, momento en que más se intensifica el monitoreo”, explicó.

Según el funcionario, la temporada de huracanes está en pleno desarrollo. Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) monitorea un sistema que se está formando en el océano Pacífico, cerca de la costa de Guatemala.

El MARN ha informado que el fenómeno frente a la costa centroamericana podría generar aumento en las lluvias para el final de la presente semana, por lo que se continúa evaluando el desarrollo de las condiciones climatológicas,

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyecta un 70 % de amenaza de formación de un sistema, similar a huracán Erick, que afectó directamente a Guatemala y México la semana pasada.

Amaya manifestó que uno de los principales factores para las inundaciones urbanas es el manejo inadecuado de la basura, es un problema complejo, pero se pueden prevenir daños si la población colabora en no lanzar los desechos en las calles y tragantes, sugirió.

“El Plan Invernal, como básicamente se conoce, tiene dos componentes, uno de prevención y mitigación y otro de preparación y respuesta. En la prevención desde el mes de febrero hemos venido ejecutando labores de limpieza y recolección de basura en quebradas, para reducir los riesgos”, sostuvo.

Pronóstico de lluvias

El MARN indicó que las lluvias y tormentas de este miércoles son favorecidas por la influencia de una onda tropical, el aporte de humedad desde el Caribe y la presencia de vaguadas en la región.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, la zona norte y sus alrededores. Además, existen probabilidades de lluvias puntuales en la zona norte, la cordillera volcánica y la zona costera oriental, que podrían desplazarse hacia el oeste.

“Por la tarde el cielo estará nublado, se prevén lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y la zona norte, así como el ingreso de lluvias y tormentas desde la zona oriental”, detalló la cartera de Medio Ambiente.

Para la noche, las lluvias y tormentas de la zona norte y oriental se moverán hacia el suroeste, que atravesarán la zona oriental, paracentral y central, podrían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en el sector costero occidental. El ambiente estará muy cálido en el día y muy fresco por la noche y madrugada.

