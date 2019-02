Presidente Nicolás Maduro: El golpe de Estado ha fracasado

Agencias / Redacción Internacionales

El presidente Nicolás Maduro aseveró que Venezuela se mantiene en paz gracias a la unión cívico-militar que rechaza una eventual intervención extranjera bajo las falsas banderas de supuesta “ayuda humanitaria” del Gobierno de Estados Unidos.

“Nuestro país está y va a seguir en paz, gracias a la conciencia de la gran mayoría de los ciudadanos, que quiere vivir en paz”, afirmó el mandatario en las inmediaciones del Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), donde se encontró con el pueblo revolucionario que salió a las calles en defensa de la soberanía y la paz del país.

La movilización en respaldo al Gobierno constitucional partió desde la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela (Cantv), ubicada en la avenida Libertador de Caracas (capital), hasta el palacio presidencial.

Allí, el presidente instó a los ciudadanos movilizados a defender la dignidad de la nación suramericana ante las amenazas de injerencia extranjera.

“Estamos dando una batalla a favor de la paz con independencia, integridad nacional ante quienes quieren arrodillar al país a los intereses imperiales. No hay tiempo de traidores, no es tiempo de traición, es tiempo de leales a la patria”, arengó.

Asimismo, el mandatario venezolano dijo que 30 días después de iniciarse los planes destituyentes en el país “el golpe ha fracasado en unión cívico militar. Han fracasado”. En este sentido, informó sobre la identificación de un grupo de personas que el sábado intentaba llevar a cabo acciones violentas en la zona de frontera con Colombia.

“Ayer y hoy hicieron un show y le han perturbado la vida al noble pueblo de la frontera, le han llevado la guarimba al pueblo de San Antonio. Agredieron a una periodista chilena y a una policía”, indicó.

Destacó que habrá justicia para que haya paz en el país. “Vamos a garantizar la paz y la seguridad nacional”, expresó.

El jefe de Estado acotó que la supuesta “ayuda humanitaria” que pretenden ingresar es una máscara para tapar los verdaderos intereses del imperio estadounidense.

“Abran los ojos queridos compatriotas, están enmascarando la operación para ingresar soldados norteamericanos para robar nuestras riquezas”, alertó Nicolás Maduro.

El presidente también hizo un llamado a movimientos sociales, políticos y dirigentes del mundo a no sumarse ante las amenazas imperiales contra Venezuela.

“Yo le hago un llamado a la conciencia de hombre y mujeres a rechazar los planes de intervención militar. Es hora que se levanten las voces valientes, es hora que el pueblo le diga a Trump saca tus manos de Venezuela”, indicó.

Reiteró que es necesario mantener la lealtad, la conciencia superior y la movilización permanente.

“Vamos a mantenernos movilizados cada vez que haya una provocación porque en Venezuela va a ganar la paz”, aseguró.

– “No nos vamos a rendir” –

“Hoy se consolida la victoria del día de ayer, mañana consolidaremos aún más esta victoria (…) no pasó ni un camioncito de ayuda humanitaria”, expresó el domingo,

en un acto ante seguidores en San Antonio del Táchira (este), limítrofe con Colombia.

Desde una tarima, acompañado por generales leales a Maduro, Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige al país con poder absoluto, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está firme. “No nos hemos rendido, ni nos vamos a rendir”.

“Ayer [el sábado] se lo demostramos, no caímos en lo que ellos querían, no caímos, no les dimos los muertos que ellos querían, actuamos muy inteligentemente conteniendo y aflojando hasta llegar a la victoria”, manifestó.

“Aquí lo que hay es una gran riqueza espiritual, moral, de dignidad que eso no se lo puede quitar nadie al pueblo y menos a un soldado. Yo le pido un aplauso para nuestros soldados y soldadas, a su moral, a su integridad”, expresó Cabello.

“Estamos luchando y resistiendo y al final de todo lo que está ocurriendo, nosotros venceremos y tengan la certeza de que este pueblo va a vencer otra vez y los que andan arrodillados al imperialismo van a tener que entender que si quieren tener un Presidente, lo único que tienen que hacer es ganar unas elecciones pero cuando se tengan que hacer”, aseveró Cabello.

“Estaremos en la calle, en batalla y en victoria. Como nos dijo nuestro comandante Chávez: rodilla en tierra, con el morral del comandante en la espalda defendiendo la patria”, enfatizó.

– Cruz Roja se desliga de entrega de”ayuda humanitaria” –

El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció el uso ilegal y no autorizado de su símbolo en las fronteras de Brasil y Colombia con Venezuela, asimismo se desligo de la entrega de la “ayuda humanitaria” que llegó desde los Estados Unidos.

“Hemos conocido que hay algunas personas que no están afiliadas a nuestras sedes en Colombia, Venezuela y Brasil que llevan emblemas de la Cruz Roja en la frontera Colombia Venezuela y Brasil Venezuela”, dice el tuiter de la Cruz Roja Internacional.

Según comunicado de la Fundación Internacional de la Cruz Roja, “de acuerdo con nuestros Principios Fundamentales se Imparcialidad, Neutralidad e Independencia no puede participar en las iniciativas de entrega de asistencia planteadas para Venezuela desde Colombia.

El jefe de la delegación del Comité Internacional en Colombia, Christoph Harnisch, dijo que “nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria”.

Igualmente, la Jefa de la Delegación Internacional de la Cruz Roja Laetitia Courtois, manifestó que “el respeto del emblema de la Cruz Roja es indispensable para nuestro trabajo”.

– Asedio a cuarteles y fuertes militares –

Manifestantes opositores asediaron cuarteles y fuertes militares en varios estados de Venezuela para exigir la entrada forzada de supuesta ayuda humanitaria, denunciaron autoridades de la nación.

‘Cientos de personas enardecidas y apoyadas por paramilitares quisieron accionar el sábado contra los funcionarios que cumplen funciones de seguridad y control en Boca de Grita, estado de Táchira’, denunció el protector de la demarcación, Freddy Bernal.

Por su parte, el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Monagas, Ovidio Delgado, informó que un grupo opositor se congregó en esa jornada en las afueras del Fuerte Paramaconi, en Maturín.

Al menos dos mil 500 personas de la oposición hicieron presencia en esta zona operacional militar, pero sin hechos que lamentar, precisó al tiempo que rechazó las provocaciones de la derecha venezolana para entrar en conflicto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A pesar de los augurios de violencia va a triunfar la paz, aseguró al respecto Bernal en referencia a las provocaciones que el sábado dejaron un saldo preliminar de 42 heridos al intentar forzar cargamentos con supuesta ayuda humanitaria desde Colombia y Brasil sin éxito.

– Los falsos positivos –

Dos tanquetas embistieron las barreras de seguridad instaladas en el puente internacional Simón Bolívar. Según información de Telesurtv, se trató de tres terroristas infiltrados que robaron las tanquetas.

La fotoperiodista chilena, Nicole Kramm, quien fue agredida el sábado en una operación de falso positivo producida en la frontera entre Colombia y Venezuela, denunció que en el incidente querían matar al pueblo que se encontraba en el lugar.

“Querían matar a la gente civil que estaba parada en la frontera. A toda velocidad. Me salvé por poco. No puedo creer que los presenten como héroes”, expresó Kramm.

Relató que no murió en el hecho porque logró saltar y arrastrarse, cuando se percató de que dos personas tomaron las tanquetas.

En un video difundido por un medio nacional en Twitter, se observa el momento que en la reportera gráfica es víctima de la acción y presenta su testimonio tras el percance.

Tras atropellar a mucha gente fueron recibidos por José Manuel Olivares y Villca Fernández, ambos prófugos de la justicia venezolana. “Tranquilos, son nuestros”, dijeron a la periodista chilena.

Tras el atropello los terroristas huyeron hacia el lado colombiano, donde fueron recibidos por dos dirigentes de la ultraderecha venezolana: el exdiputado opositor de la justicia José Manuel Olivares y el dirigente de la Universidad de Los Andes (ULA) Villca Fernández, ambos prófugos de la justicia venezolana.

“Tranquilos, estos son nuestros”, dijeron cuando vieron llegar a los responsables del atropello, que dejó además herido a un miembro de la Policía Nacional Bolivariana.

Otros falso positivo sucedió cuando un camión con “ayuda humanitaria” fue incendiado cuando pretendía entrar por la fuerza por el puente internacional Francisco Paula de Santander de Colombia.

“Estos días dijimos que la frontera estaba en paz y sigue en paz, pero el Gobierno de Iván Duque -de Colombia- junto con traidores venezolanos iban a montar un falso positivo y eso hicieron esta mañana. Queremos denunciar, además, que hoy se está concretando lo que dijo Guaidó -el diputado de la AN en desacato y nulidad jurídica autoproclamado presidente ‘encargado’ de Venezuela- que no importaban las muertes, eso era una inversión”, aseveró el protector del estado Tachira, Freddy Bernal.

Los medios de comunicación en apoyo a los golpistas informaron que “un guardia”, en referencia a un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana fue el responsable. Sin embargo, en imágenes mostradas por otros noticieros se demuestra que las llamas no fueron provocadas por el ejército venezolano que se encontraba a distancia del lugar.

El puente Francisco de Paula Santander fue escenario de violencia el sábado, cuando militares de la Guardia Nacional y policías disolvieron con andanadas de gases lacrimógenos y perdigones de goma una marcha que exigía que la asistencia cruzara la frontera.

Otro falso positivo fue el supuesto ataque del ejército venezolano contra indígenas en la frontera Brasil Venezuela. De acuerdo con las informaciones, indígenas que esperaban la entrega de la “ayuda humanitaria” fueron repelidos con violencia por el ejército venezolano, lo que fue desmentido por el gobierno.

La oposición también intentó cruzar asistencia desde Brasil, Puerto Rico y Curazao.

– Actos violentos bajo complicidad policial de Colombia –

Un video registrado el domingo en cercanías del puente Santander, canal fronterizo que une Venezuela con Colombia, develó cómo funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía colombiana, permiten la preparación de posibles hechos de violencia.

En el registro se ve cómo un grupo de personas, incluso varias de ellas encapuchadas con el rostro cubierto, cruza libremente por entre los miembros del ESMAD mientras se intercambian elementos para la confección de armas caseras, como bombas molotov.

A través de una serie de videos aparecidos durante las últimas horas, se han podido desmontar las falsas informaciones y han quedado develados los montajes y los verdaderos ejecutores de dichos actos.

– Venezuela rompe con Colombia –

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el sábado la ruptura de “todas las relaciones diplomáticas y políticas” con Colombia, tras señalar al mandatario Iván Duque de apoyar la promoción de una “intervención militar extranjera” en el país.

“La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para un agresión contra Venezuela”, manifestó Maduro en una concentración del pueblo revolucionario en Caracas para defender la paz y soberanía de la nación. El mandatario dio un plazo de 24 horas al personal diplomático de Bogotá en Caracas para abandonar Venezuela-

– Ataque desde Brasil –

Una veintena de venezolanos en territorio brasileño inició un nuevo enfrentamiento contra militares de su país apostados en la frontera con Brasil el domingo, quienes respondieron con bombas lacrimógenas, constató la AFP.

Con los rostros cubiertos, los jóvenes lanzaron piedras y otros objetos contra la formación de la Guardia Nacional Bolivariana que este domingo avanzó más de lo acostumbrado, y se mantiene con escudos alineada a unos cincuenta metros del punto limítrofe con Brasil para contener la manifestación.

Es lo más cerca del territorio brasileño que militares venezolanos se han posicionado desde el jueves, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el cierre indefinido de esa frontera buscando impedir el ingreso de cargamentos de alimentos y medicinas que la oposición a su gobierno había anunciado realizaría el sábado.

Los militares venezolanos respondieron con bombas lacrimógenas, algunas de las cuales cayeron en lo que ya es considerado territorio brasileño. Tres vehículos antimotines refuerzan el cordón.

Del lado brasileño, en Pacaraima, pequeña ciudad fronteriza, militares de ese país retiraron a los manifestantes del lugar y montaron un cordón para desalojar la zona y evitar nuevos disturbios.

Luego, con un megáfono el coronel brasileño Georges Feres Kanaan aclaró a los presentes que la frontera no está cerrada, pero que la zona fue desocupada para proteger la integridad de las personas.

– Guaidó “debilitado” –

Con el fallido ingreso de ayuda Guaidó salió debilitado, según analistas.

“Guaidó sale debilitado” porque tras lo sucedido “no es muy claro” que el apoyo que tiene en su tierra “sea masivo”, señaló el internacionalista Rafael Piñeros.

Guaidó cruzó a Colombia el viernes pese a una restricción de la justicia afín al chavismo que le impedía dejar el país, y no se sabe cómo volverá.

El gobierno colombiano ordenó el cierre de los cuatro pasos fronterizos que conectan el departamento de Norte de Santander con Venezuela durante 48 horas para evaluar daños ocasionados por los disturbios.