Presidente del Congreso José Jerí asume la Presidencia de Perú

El presidente del Congreso de Perú, José Jerí, asumió la madrugada del viernes la Presidencia de la nación sudamericana, luego de que el Parlamento decidiera con 122 votos a favor, de un total de 130, destituir del cargo a Dina Boluarte por “incapacidad” para enfrentar la criminalidad en el país.

“Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026”, afirmó durante su investidura.

La asunción del mando tuvo lugar en un acto de juramentación que se realizó pasada la medianoche ante el Pleno del Parlamento y frente al primer vicepresidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

Poco después, el mandatario de 38 años ofreció un breve mensaje a la nación, asegurando que ha asumido el cargo “por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un Gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional, de amplia base”.

Asimismo, llamó a “tomar acciones inmediatas” contra la inseguridad ciudadana, asegurando que es el “principal enemigo” al que los peruanos se enfrentan diariamente en las calles.

“Ellos (organizaciones criminales) son al día de hoy nuestros enemigos. Y, como enemigos, debemos declararle la guerra a la delincuencia”, prosiguió, además de reiterar que, para enfrentar este flagelo, cuentan con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, afirmó que “otro compromiso” que asume como Gobierno de transición es “garantizar con transparencia, legalidad y neutralidad el proceso electoral próximo, que conducirá a la elección de un próximo Gobierno constitucional”.

Perú tiene previsto celebrar sus comicios generales el 12 de abril del 2026, cuando serán elegidos el nuevo presidente de la República y los nuevos diputados y senadores del Congreso.

José Jerí, del partido Somos Perú y nacido el 13 de noviembre del año 1986, en el distrito limeño de Jesús María, obtuvo el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y completó su formación profesional en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en 2015.

Jerí se venía desempeñando como presidente del Congreso desde el pasado 26 de julio. Y, tras la destitución de Dina Boluarte, asumió el mando cumpliendo con la línea de sucesión, al no haber una figura de vicepresidente que pudiera sustituir a Boluarte.

