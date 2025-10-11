Panamá consigue histórico triunfo en el Cuscatlán al vencer por la mínima a El Salvador

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

A El Salvador no le alcanzó un estadio Cuscatlán vestido de azul y blanco para vencer a Panamá en la tercera fecha de las eliminatorias de CONCACAF, y cayó por la mínima en un polémico partido donde fue consultado el VAR y se puso en duda el arbitraje.

Styven Vásquez tuvo la primera a los 40 segundos del partido, acción que por poco deja a los canaleros con el primero en contra de la noche.

En los primeros 10’ minutos del encuentro se pudo notar a una selección nacional con visión, con sed de gol y con mucho toque intencional para hacerse de la posesión del esférico, y en la frontal, Styven Vásquez y Bryan Gil presionaban a la defensa canalera.

Se cumplían los 12’ y Panamá se acercaba poco a poco al área de Mario González con la intención de hacer daño y adelantarse en el marcador, sin concretar acciones.

A los 22’, El Salvador estuvo al borde de romper el 0-0 y darle la ventaja parcial a Panamá. Bryan Landaverde recibió una amarilla que acabó con Panamá más cerca de Gonzalez, tras un toque a toque.

Intervencion del VAR (27’). A muy poco estuvo la azul y blanco de ser condenado a la pena máxima, tras el recorte de Roberto Domínguez en zona peligrosa contra uno de los rojos. Sin embargo, el juez se apoyó en el VAR y negó penal.

A los 43’, “Súper Mario” mantuvo vivo el sueño de la azul y blanco. Panamá con el esférico en la frontal de González fue sinónimo de peligro, y tras un disparo de los visitantes, el cancerbero detuvo el balón sobre el palo.

Los 45’ fueron la cúspide de La Selecta, al encontrar el momento perfecto, en el momento indicado, donde Bryan Gil avivó la llama de la ilusión al mandar el esférico dentro de la red Orlando Mosquera, arquero de los visitantes, pero a pesar del grito de gol, Drew Fischer, juez principal, anuló el gol por el supuesto fuera de juego.

En el segundo tiempo, a los 53’, La Selecta se descuidó, dejó a González solo en la frontal, para que los canaleros pusieran el 0-1 que dejó a la azul y blanco con la obligación de encontrar el del empate.

A los 68’, Panamá encontró el balón perfecto para incrementar su ventaja, luego de una acción por la banda izquierda de González, que finalizó en los botines de Cristian Martínez, jugador de los visitantes.

A este punto del partido, La Selecta habían descuidado la idea de juego que mostró en el primer tramo del partido, fueron más recurrentes los ataques a la zona de González por parte de los canaleros, en un estadio Cuscatlán vestido de azul y blanco que pedía con fervor el grito de gol.

Panamá logró lo que por muchos años no pudo con El Salvador, una histórica victoria en la capital. La azul y blanco cedió y se puso en una situación complicada al caer al tercer lugar en la tabla de posiciones, por debajo de Surinam (1) con 5 puntos, Panamá (2) con la misma cantidad, La Selecta (3) con 3 y Guatemala al fondo con 2 unidades.

El Salvador se enfrentará el martes 14 de octubre, en el Cuscatlán, a Guatemala, en busca de la última oportunidad que le queda para mantener vivo el sueño mundialista y buscar la clasificación entre los dos mejores segundos de la fase.

