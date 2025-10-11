Página de inicio » Deportes » El Salvador no puede con Panamá y cae por la mínima en el Cusca
El Salvador cae 0-1 ante Panamá en la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF y agrava su clasificación. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya. 

El Salvador no puede con Panamá y cae por la mínima en el Cusca

A El Salvador no le alcanzó un estadio Cuscatlán vestido de azul y blanco para vencer a Panamá en la tercera fecha de las eliminatorias de CONCACAF, y cayó por la mínima en un polémico partido donde fue consultado el VAR y se puso en duda el arbitraje.

En el segundo tiempo, a los 53’, La Selecta se descuidó, dejó a González solo en la frontal, para que los canaleros pusieran el 0-1 que dejó a la azul y blanco con la obligación de encontrar el del empate.

Panamá logró lo que por muchos años no pudo con El Salvador, una histórica victoria en la capital. La azul y blanco cedió y se puso en una situación complicada al caer al tercer lugar en la tabla de posiciones, por debajo de Surinam (1) con 5 puntos, Panamá (2) con la misma cantidad, La Selecta (3) con 3 y Guatemala al fondo con 2 unidades.

El Salvador se enfrentará el martes 14 de octubre, en el Cuscatlán, a Guatemala, en busca de la última oportunidad que le queda para mantener vivo el sueño mundialista y buscar la clasificación entre los dos mejores segundos de la fase.

