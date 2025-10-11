Venezuela denuncia ante Consejo de Seguridad de la ONU agresión militar estadounidense

CARACAS/Xinhua

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció este viernes ante el Consejo de Seguridad del organismo las acciones impulsadas por Estados Unidos que amenazan la paz de la nación y la región.“Se trata de alertar sobre un conjunto de acciones que amenazan no solo la paz y la seguridad de nuestra nación, sino también de toda la región”, indicó Moncada.

Durante la reunión de emergencia solicitada por el Estado venezolano, el diplomático denunció el despliegue creciente de las fuerzas militares estadounidenses a escasas millas de Venezuela.

“Estamos ante una situación que es racional pensar que, en corto plazo, se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela, por eso estamos aquí”, advirtió.

Argumentó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuenta con los medios para evitar que se agrave la situación y la comisión de un crimen internacional.

Moncada afirmó que el Gobierno estadounidense ataca a los venezolanos dentro y fuera de su territorio. “Los considera una amenaza”, sin presentar pruebas, acotó.

El Ejército estadounidense ha atacado a cuatro embarcaciones en el Caribe, “asesinando a 21 civiles”, sin presentar información sobre su identidad ni evidencias.

Moncada reiteró que el conflicto no existe; al contrario, señaló que Estados Unidos lo fabrica con la justificación de la lucha contra el narcotráfico.

Para Venezuela, la nación norteamericana quiere hacerse de los recursos naturales, lo que “lo lleva a violar toda norma del derecho internacional”.

Finalmente, el embajador venezolano llamó al diálogo y dejó claro que su país ejercerá el derecho a la defensa, como lo establecen las normativas internacionales.

“Respetamos a Estados Unidos, a su pueblo, que quiere paz, pero alertamos al mundo que si Estados Unidos llegase a atacar a Venezuela y a su pueblo (…) tenemos el sagrado deber de defender lo que es nuestro”, puntualizó.

