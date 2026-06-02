Presidente de Colombia pide cerrar filas por candidato progresista

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Bogotá/Prensa Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este lunes crear “una enorme ‘Alianza por la Vida’ sin exclusiones” para que el candidato de izquierda, Iván Cepeda, gane al ultraderechista Abelardo De la Espriella en el balotaje del 21 de junio.

Según escribió en su cuenta de la red social X se necesitan tres millones de votos más que los obtenidos por Cepeda quien, de acuerdo con la Registraduría, alcanzó nueve millones 861 mil (unos 667 mil menos que De la Espriella).

“A toda la juventud de Colombia les digo que junto al progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular, los que serán enfrentados con violencia, las mafias armadas ya han hecho eso recientemente. Volverán al ejército y la policía de hace cinco años”, manifestó en su mensaje.

Instó a las nuevas generaciones a “salir a votar en masa como nunca antes y a defender la vida propia”.

Remarcó que los colombianos no necesitan extranjeros que no viven en el país y no piensan sino en venganza, en referencia a De la Espriella, que hace tres años se nacionalizó en Estados Unidos.

“Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, enfatizó.

Petro también sostuvo en su pronunciamiento que el proyecto detrás del ultraderechista es el mismo que respaldó al expresidente Álvaro Uribe, al que calificó como “fascismo mafioso”.

Expresó además que todo pueblo tiene la obligación moral ante la humanidad de derrotar el fascismo porque dondequiera que ha gobernado provocó holocaustos.

“Yo me levanté con mis palabras públicas contra ellos [los fascistas] y sin un arma los derroté y por eso soy presidente. Y ahora hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder. Destripar al progresismo y encarcelar, que en realidad significa asesinar a su dirigente”, planteó.

Aseguró asimismo que conoce las debilidades de la campaña progresista, en tanto sentenció que “vamos a ganar y derrotar al fascismo”.

Los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en Colombia la víspera, además de depurar una lista de 11 aspirantes, determinó que es preciso la realización de un balotaje porque ninguno de los dos contendientes con mayores apoyos superó el 50 por ciento de los votos.

De la Espriella, con el 43,7 por ciento del respaldo, logró 10 millones 361 mil.

Pese a divulgar la víspera que la jornada electoral presentó anomalías, Cepeda señaló hoy en conferencia de prensa que no su equipo no ha “encontrado evidencias o indicios de irregularidades protuberantes”.

Emplazó a De la Espriella a un debate político y nombró al representante Gabriel Becerra y a su principal asesora, Gabriela Parra, como los compromisarios que negociarán las reglas de ese evento.

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