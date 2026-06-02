Bukele inaugura el nuevo Hospital Rosales en su séptimo año de gestión

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La noche de este lunes uno de junio, luego de tres años de haberse colocado la primera piedra, el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el nuevo Hospital Rosales. La inauguración se hizo en cadena nacional pregrabada.

En el video, Bukele se lo vio llegar al nosocomio ubicado sobre la 25 avenida norte, primera calle poniente y 23 avenida norte y hablar con el director del área médica Marvin Aguilar.

«Acá tenemos desde lo más básico que puede ser una consulta de medicina general, hacer una sutura de una herida, hasta cirugías de alta complejidad que no se hacen en otros hospitales del país. Hay una ampliación considerable tanto en infraestructura como en los servicios que vamos a ofrecer», dijo Aguilar a Bukele.

En el nuevo nosocomio, se tendrán servicios exclusivos como cirugía robótica, quirófano híbrido y trasplante de médula ósea. Según se detalló, los quirófanos híbridos permitirán realizar procedimientos con tecnología de imagen avanzada en tiempo real, integrando diagnóstico y tratamiento en un mismo espacio. Dicha capacidad reduce los tiempos de respuesta y mejora la precisión de los procedimientos.

En junio de 2023, Bukele, colocó la primera piedra del edificio externo del Hospital Rosales. En ese momento informó que el proyecto costaría $61.2 millones, los cuales serían costeados del fondo general y se construiróa en 18 meses por la Dirección de Obras Municipales (DOM), sin embargo, esto se concreta tres años después; Bukele lo inaugura el nuevo nosocomio.

En esa fecha, Bukele informó que los fondos de dicha inversión serían 100% de fondos propios; es decir, no utilizaría el moto de un préstamos qué la Asamblea Legislativa de 2018 ya había aprobado, antes gestiones del presidente Salvador Sánchez Cerén.

El préstamo en cuestión ascendía a $170 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Asamblea Legislativa lo aprobó en 2018. Esos fondos tenían también como destino mejorar otros nosocomios, pero Bukele no explicó que hizo con estos fondos, tampoco informó si estos no fueron desembolsados.

Sobre la crítica de la contratación de personal extranjero por sobre el personal nacional, Bukele respondió que para los servicios ofrecidos por el nuevo Rosales, se debe de tener al personal capacitado y el personal salvadoreño deberá aprender de los profesionales extranjeros para luego ponerlo en práctica.

“Para que el nuevo Hospital Rosales funcione se contrataron 3,200 personas de las cuales 3,000 son salvadoreñas y 200 son extranjeros. Extranjeros que vienen a enseñarle a los salvadoreños y a atender a los salvadoreños. Creo que criticar eso sería absurdo», comentó Bukele.

Según se dijo, el nuevo Rosales funcionaria desde el primer día de inauguración, este decir, desde el uno de junio.

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