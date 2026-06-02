INCA Aruba hace historia y asciende por primera vez a Primera División

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

INCA Aruba hizo historia este fin de semana y ascendió por primera vez en su historia a Primera División, tras imponerse al Atlético Balboa en la finalísima, en un partido cargado de emociones y que se definió desde los once metros.

El encuentro se disputó entre el campeón del Apertura 2025, Atlético Balboa, y el campeón del Clausura 2026, INCA Aruba, en el estadio Héroes y Mártires de la Universidad de El Salvador (UES), una definición que tardó 120 minutos para conocer al nuevo integrante de la máxima categoría del fútbol nacional.

Atlético Balboa fue el primero en dar el golpe sobre la mesa al marcar el 1-0 al minuto 48 con un gol de Edgar Cruz, acción que hizo celebrar a la afición del equipo, pero que más adelante, al minuto 80, frustró Diego Martínez con un golazo que no solo emparejó el marcador, sino que también avivó el sueño de INCA Aruba por alcanzar la primera categoría.

La paridad entre ambos equipos llevó la serie hasta el alargue; sin embargo, tras los 120 minutos ninguno de los dos pudo inclinar el marcador a su favor para conseguir el ascenso y el trámite tuvo que resolverse desde la vía penal.

La historia del club recordará de forma memorable a Franco Chinchilla, arquero del equipo y figura determinante para que alcanzara su cometido, ya que detuvo un penal clave.

Con este resultado, el equipo de Lourdes Colón logra el primer ascenso de su historia a Primera División y culmina de esa forma una temporada inolvidable, en la que conquistó el título del Clausura 2026 y posteriormente ganó la final por el ascenso.

La victoria no solo representa un logro deportivo a nivel de club, sino también para su afición, que durante años mantuvo vivo el sueño y proyectó su llegada a la primera categoría del fútbol salvadoreño para competir con los mejores.

En redes sociales, el equipo mostró de principio a fin de la final su deseo por culminar en la primera categoría y fue felicitado por equipos con una gran historia, como el actual monarca de la Primera División, FAS; el cuadro pampero de Firpo; y otros equipos como Cacahuatique, que le dieron la bienvenida a la máxima categoría.

Es de recordar que INCA Aruba ocupará la plaza que dejó Zacatecoluca FC y se convierte en el último equipo ascendido a Primera División antes de que entre en vigor el congelamiento de ascensos decretado por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) durante las temporadas 2026-2027 y 2027-2028.

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