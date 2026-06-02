Irán condiciona acuerdo con Estados Unidos a alto el fuego en Líbano

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Teherán/Prensa Latina

El Gobierno de Irán reafirmó este lunes que un alto el fuego efectivo en Líbano constituye una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la confrontación que involucra a Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

La posición fue expresada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, durante una conferencia de prensa celebrada en Teherán, donde abordó la situación regional y el estado de las negociaciones indirectas con Washington.

Según el vocero, Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en los acontecimientos que afectan a Líbano, país que enfrenta desde hace meses una intensa ofensiva militar israelí.

Baghaei denunció que Israel continúa ejecutando acciones militares contra territorio libanés y palestino pese a la existencia de acuerdos de cese de hostilidades anunciados previamente.

Las declaraciones se produjeron horas después de reportes sobre nuevos ataques aéreos israelíes contra los suburbios sureños de Beirut, ordenados por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con cifras oficiales libanesas, la ofensiva israelí iniciada el pasado 2 de marzo provocó tres mil 412 muertos, 10 mil 269 heridos y más de un millón de desplazados, además de severos daños en viviendas e infraestructura.

En relación con los contactos diplomáticos con Estados Unidos, Baghaei señaló que las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la desconfianza mutua y precisó que el diálogo no implica necesariamente confianza entre las partes.

Asimismo, consideró que los mensajes contradictorios emitidos por funcionarios estadounidenses a través de diversos medios de comunicación contribuyen a dificultar el avance de las negociaciones. El portavoz indicó además que los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní no forman parte actualmente de la agenda de conversaciones.

Irán sostiene que cualquier entendimiento regional debe contemplar el fin de las operaciones militares contra Líbano, una exigencia que, según fuentes diplomáticas, forma parte de las condiciones presentadas por Teherán en las negociaciones mediadas por Pakistán.

Las conversaciones buscan consolidar el alto el fuego temporal alcanzado el pasado 8 de abril, después de semanas de enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

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