La Academia Salvadoreña de la Lengua juramenta nueva directiva

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Academia Salvadoreña de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española, en sesión de Asamblea General Ordinaria celebrada recientemente, eligió y juramentó a la nueva Junta Directiva, que estará encabezada por Jorge Ernesto Lemus Sandoval, en calidad de Director. La nueva junta directiva dirigirá los destinos de la entidad por un período de cinco años, a partir del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis y que finalizará el veintisiete de mayo de dos mil treinta y uno.

La nueva Junta Directiva quedó conformada, además, por Evelyn Yanira Soundy Trigueros, Vicedirectora; Ricardo Roque Baldovinos, Secretario; Sagrario del Carmen Argüello Valle, Prosecretaria, German Gustavo Cáceres, Tesorero.

Los suplentes son los académicos Mario Alberto García Aldana, Amparo Marroquín Parducci, Rafael Antonio Mendoza Mayora, Manlio Argueta y Carmen González Huget.

Durante su discurso de toma de posesión, Jorge Ernesto Lemus Sandoval, el nuevo titular de la ASL, destacó que la institución enfrenta el desafío de adaptarse a los profundos cambios que experimenta el lenguaje en el siglo XXI, marcados por la expansión de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, los procesos migratorios y la globalización.

“Las academias de la lengua están llamadas a desempeñar un papel renovado”, afirmó el académico ante miembros de la corporación, representantes diplomáticos, investigadores y estudiantes.

Una academia más cercana a la ciudadanía

Uno de los principales anuncios realizados durante la ceremonia fue el compromiso de convertir a la ASL en una institución más abierta y vinculada con la sociedad.

El nuevo director sostuvo que las academias ya no pueden limitarse al trabajo especializado entre académicos, sino que deben interactuar con los sistemas educativos, las universidades, los medios de comunicación y las nuevas generaciones.

“La lengua pertenece a toda la sociedad”, expresó, al destacar que el idioma constituye una herramienta fundamental para construir conocimiento, transmitir valores y fortalecer la convivencia democrática.

En ese sentido, adelantó que la Academia buscará consolidarse como un referente técnico en temas lingüísticos y contribuir al debate público desde criterios científicos y con respeto a la pluralidad de opiniones.

Investigación sobre el español salvadoreño

Entre las prioridades de la nueva gestión figura el fortalecimiento de los estudios sobre las particularidades del español hablado en El Salvador.

El director señaló que la investigación académica se enfocará en aspectos léxicos, fonéticos y culturales que distinguen al español salvadoreño dentro del amplio mosaico lingüístico hispanoamericano.

La iniciativa busca documentar y valorar las formas de hablar propias del país como parte de la identidad nacional y como una contribución al patrimonio cultural compartido por las naciones hispanohablantes.

Especialistas en lingüística han señalado en distintas ocasiones que el español salvadoreño posee rasgos distintivos producto de procesos históricos, sociales y culturales que aún requieren mayor estudio y sistematización.

La nueva dirección considera que profundizar en estas investigaciones permitirá fortalecer el conocimiento sobre la realidad lingüística nacional y proyectar internacionalmente los aportes académicos salvadoreños.

Defensa de las lenguas originarias

Otro de los ejes destacados del discurso fue el compromiso de respaldar la preservación de las lenguas indígenas presentes en el país.

El académico afirmó que estas lenguas constituyen una herencia invaluable que debe ser reconocida, estudiada y apoyada por las instituciones culturales y educativas.

La referencia adquiere relevancia en un contexto donde diversas organizaciones han advertido sobre la situación vulnerable de idiomas originarios como el náhuat, cuya revitalización ha dependido en gran medida de esfuerzos comunitarios y académicos.

Según el nuevo director, la protección de estas expresiones lingüísticas trasciende el ámbito académico y representa una responsabilidad ética con las comunidades que las conservan y con las futuras generaciones.

“Son parte esencial de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva”, afirmó.

Juventud, educación e innovación

La nueva administración también anunció un acercamiento con universidades, centros educativos y organizaciones juveniles.

El objetivo es promover una visión de la lengua como una herramienta de creatividad, innovación y transformación social, más allá de la enseñanza tradicional basada exclusivamente en normas gramaticales.

En este sentido, la ASL buscará desarrollar proyectos que permitan a los jóvenes comprender el papel del lenguaje en la construcción del pensamiento crítico y la participación ciudadana.

La propuesta surge en un momento en que los sistemas educativos enfrentan nuevos retos derivados de la digitalización y del uso creciente de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje y comunicación.

El idioma como patrimonio estratégico

En la parte final de su intervención, el director subrayó que el español constituye uno de los activos culturales más importantes de El Salvador y un puente de conexión con comunidades hispanohablantes de América, Europa, África y otras regiones del mundo.

Asimismo, manifestó la intención de proyectar con mayor fuerza el trabajo intelectual salvadoreño en escenarios internacionales y de fortalecer la participación de la Academia en los proyectos desarrollados por la ASALE y la RAE.

El académico concluyó señalando que las lenguas sobreviven cuando las comunidades las valoran, las utilizan y las transmiten a las nuevas generaciones.

Con esa visión, convocó a instituciones públicas, universidades, medios de comunicación, sectores culturales y ciudadanía a acompañar los esfuerzos de la Academia durante los próximos cinco años.

La nueva gestión de la Academia Salvadoreña de la Lengua inicia así con el desafío de equilibrar la preservación del patrimonio lingüístico con las demandas de un mundo cada vez más digitalizado e interconectado, donde el idioma continúa siendo un elemento central de identidad, cultura y desarrollo.

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