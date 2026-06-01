El Salvador sale oficialmente de la Lista Corta de la OIT

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Ministerio de Trabajo informó y celebró que El Salvador salió de la Lista Corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A juicio del Ministerio y de la ANEP, quien también se unió a la celebración, este es “un logro histórico”.

Según destacó el Ministerio de Trabajo, “la permanencia en esta lista representó, durante años, un desafío para la imagen del país ante la comunidad internacional, al mantener un nivel especial de observación sobre aspectos laborales. Por ello, la salida de El Salvador constituye una señal de confianza y un reconocimiento a los esfuerzos realizados para fortalecer las relaciones laborales y consolidar una cultura de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño”.

Cada año, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y la Comisión de Aplicación de Normas selecciona un grupo de 24 países a nivel mundial que presentan violaciones graves y sistemáticas a los convenios internacionales ratificados.

Organizaciones sindicales de El Salvador desde semanas atrás han hecho pública su negativa que de El Salvador sea excluido de la lista ya que las razones son contundentes, pues el Gobierno ha hecho despidos masivos y persecución en el sector público y municipal, se ha invisibilizado y denegado las credenciales a los sindicatos, se ha criminalizado la protesta y la actividad sindical, así como la negación de la negociación colectiva y el diálogo social.

Las organizaciones sindicales plantearon que El Salvador, al salir de la Lista Corta “se recrudecerá”, las violaciones a los derechos laborales, y se pierde “la única instancia internacional de arbitraje”.

A pesar de las posturas de las organizaciones, el Ministerio de Trabajo señaló que la exclusión de El Salvador de la Lista Corta de la OIT “fortalece la reputación y credibilidad de El Salvador ante inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales, generando mayores niveles de confianza para la inversión y el crecimiento económico”.

Quien también celebró esta decisión, fue la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); a través de un comunicado, señaló que la exclusión de la Lista Corta es “una señal positiva para el país y como un reconocimiento de los avances alcanzados en materia de diálogo social y relaciones laborales”, pero en la práctica es todo lo contrario, según lo enlistan los mismos sindicatos.

La ANEP señaló que “desde una perspectiva económica, la salida de El Salvador de la lista corta representa una noticia favorable para la atracción de inversiones y la generación de empleo”.

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