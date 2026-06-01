ANEP y Bukele sostuvieron una reunión privada

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se reunió de forma privada, con el presidente de la República, Nayib Bukele, para abordar el tema de inversión, prioridades y desafíos del sector; según lo informó un comunicado emitido este lunes.

“La ANEP, representada por su nuevo Comité Ejecutivo, celebró un encuentro privado con el presidente de la República, Nayib Bukele, en un ambiente de cordialidad, franqueza y convergencia de visiones sobre el rumbo del país”, dijo el comunicado emitido por la asociación este lunes; la fecha de este encuentro privado no se dio a conocer.

La reunión contó con la participación del presidente de la gremial, José Luis Saca; el vicepresidente, Mario Salaverría; y el tesorero, Jorge Arriaza, quienes son parte de la nueva dirigencia empresarial electa para el período 2026-2028.

Según el comunicado de la asociación; se habló sobre las principales prioridades y desafíos que enfrenta el sector, incluyendo tanto a la pequeña, mediana y gran empresa.

Los directivos de la ANEP subrayaron la urgencia de acelerar la formación del talento humano en competencias como transformación digital, inteligencia artificial, tecnología y manejo del idioma inglés entre otras.

Según la ANEP, el presidente Bukele expresó la disposición de acompañar, desde el Ejecutivo, las iniciativas que permitan acelerar el crecimiento.

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