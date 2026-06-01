FMLN reprueba gestión gunernamental de nuevas ideas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 1 de junio se cumplen 7 años de gobierno dictatorial bajo la bandera de Nuevas Ideas. Para el secretario general del FMLN, Manuel Flores, la gestión presidencial sale reprobada, considerando la crisis social y económica que a lo largo de estos años no ha sido superada, y en el peor de los casos se acrecienta más.

Flores le otorga un 3.4 de nota global a la gestión gubernamental, señalando que desde el inicio del mandato quedaron a la luz las falsas promesas, los despidos masivos, la corrupción, el abandono y falta de interés por garantizar los servicios básicos de la población salvadoreña. La valoración que ofreció el secretario del partido de izquierda, se dio junto una especie de la “calificación” o “evaluación” de las distintas áreas.

Al área de salud le fue dado una nota de 4, señalando la precariedad de atención en toda la red hospitalaria; falta de medicamentos, insumos médicos y especialistas; la eliminación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS), y la aparición de enfermedades que en el pasado ya habían sido erradicadas.

Por su parte, Medio Ambiente recibió una nota 3, pues hasta la fecha sigue sin tener políticas de protección ambiental, y muestra de ello ha sido la reciente tala en la Finca El Espino, donde el gobierno autorizó se construya el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Agricultura recibió una nota de 2, siendo de las áreas peor evaluadas, ya que debido al abandono de la agricultura más del 40% de las áreas de cultivo están en riesgo, dependiendo de las importaciones para garantizar su alimentación.

Para educación y turismo, ambas reciben 6, y en el caso de educación se rescata la continuidad de la entrega de paquetes escolares, promovida y aprobada en el pasado por los gobiernos del FMLN. Mientras que seguridad recibió nota de 7, reconociendo buenos resultados, aunque no sean los métodos ni procedimientos correctos. El país sigue siendo inseguro, los índices de violencia y los datos en reserva pretenden ocultar la realidad del país.

Respecto al tema de seguridad, Manuel Flores negó de manera categórica que el FMLN vaya a promover la liberación de pandilleros; por el contrario, el partido estaría al frente del combate contra la criminalidad, y no liberando lideres de maras como sí lo ha hecho el gobierno.

Ante la prensa, el secretario del FMLN dijo que espera que las autoridades hagan una rendición de cuentas real, que acepten las crisis y el abandono de los sectores más vulnerables y pobres del país.

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