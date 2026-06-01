Sindicatos rechazan que exclusión de El Salvador de la Lista Corta de la OIT represente una victoria gubernamental

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Organizaciones laborales sostienen que persisten denuncias por persecución sindical, despidos y presuntas violaciones a derechos laborales pese a la decisión de la OIT.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La decisión de no incluir a El Salvador en la Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no debe considerarse un gran éxito del gobierno, así lo manifiestan diversos sindicatos, tras argumentar que la exclusión no resuelve las denuncias que han mantenido ante organismos internacionales como la OIT.

La Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNT), la Central Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y el colectivo Sindicalistas en el Exilio emitieron un comunicado público en el que sostienen que “salir de la Lista Corta no es una victoria del Gobierno” y que los problemas denunciados continúan vigentes.

Las organizaciones señalaron que la ausencia de El Salvador en la lista no elimina las preocupaciones relacionadas con la situación de los derechos sindicales en el país. Según el documento, continúan existiendo casos de sindicalistas encarcelados, dirigentes despedidos y denuncias de persecución contra organizaciones laborales independientes.

La Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas es uno de los mecanismos más visibles de supervisión dentro de la OIT. Cada año, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, se seleccionan países cuyos casos son examinados públicamente por presuntos incumplimientos de convenios laborales internacionales.

Aunque quedar fuera de esa lista evita un escrutinio especial durante la conferencia anual, expertos en relaciones laborales sostienen que ello no implica necesariamente una certificación plena del respeto a los derechos laborales de un país.

La selección de casos también responde a negociaciones entre gobiernos, empleadores y trabajadores, así como a factores políticos y diplomáticos.

Precisamente sobre ese punto hacen énfasis las organizaciones sindicales salvadoreñas. En su comunicado argumentan que el resultado responde en parte a la capacidad de gestión diplomática del Gobierno y no a la resolución de los señalamientos presentados ante instancias internacionales.

La campaña internacional continúa

Más allá del resultado obtenido en la OIT, los sindicatos consideran que el proceso desarrollado durante las últimas semanas fortaleció sus redes de apoyo internacional.

Las organizaciones destacan que elaboraron informes, sostuvieron reuniones con sindicatos y organizaciones de diversos continentes y lograron colocar nuevamente la situación salvadoreña en la agenda de discusión del movimiento sindical internacional. Ese trabajo representa uno de los principales logros alcanzados durante el proceso.

Según el comunicado, existe ahora una mayor documentación sobre los casos denunciados y una red de aliados internacionales dispuesta a dar seguimiento a las denuncias relacionadas con libertad sindical y derechos laborales en El Salvador.

Nuevos escenarios de denuncia

Los sindicatos también anunciaron que continuarán utilizando otros mecanismos internacionales para presentar sus denuncias.

Entre ellos mencionan procedimientos especiales de Naciones Unidas, órganos de tratados internacionales de derechos humanos y diversos mecanismos de supervisión existentes dentro de la propia OIT.

La estrategia apunta a mantener la visibilidad internacional de los casos que consideran pendientes de resolución.

Este planteamiento refleja una tendencia observada en los últimos años en América Latina, donde organizaciones sindicales recurren cada vez más a instancias internacionales para denunciar restricciones a la libertad sindical o conflictos laborales que consideran insuficientemente atendidos por las instituciones nacionales.

Un contexto de tensión laboral

Las denuncias sindicales se producen en un contexto político marcado por el fortalecimiento del poder ejecutivo y por cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales sobre el estado de los derechos civiles y laborales durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Diversos sindicatos han denunciado despidos de dirigentes, limitaciones a la actividad organizativa y represalias contra trabajadores que participan en acciones de protesta.

La movilización como apuesta principal

El comunicado concluye con un llamado a fortalecer la organización de los trabajadores dentro de sus centros laborales y sindicatos. Las organizaciones sostienen que la defensa de los derechos laborales no puede depender exclusivamente de resoluciones o decisiones tomadas en escenarios internacionales.

Para los sindicatos firmantes, la solidaridad internacional sigue siendo importante, pero la principal herramienta para impulsar cambios continúa siendo la organización colectiva de la clase trabajadora. Por ello, aseguran que mantendrán sus esfuerzos de movilización y denuncia tanto dentro como fuera del país.

De esta manera, la exclusión de El Salvador de la Lista Corta de la OIT no ha cerrado el debate sobre la situación laboral en el país.

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