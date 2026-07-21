Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofrece su último

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BOGOTÁ/Xinhua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció este lunes su último discurso como mandatario del país, tras el tradicional desfile de las fuerzas militares por las calles del sur la ciudad de Bogotá con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia.

«Lo que le he dicho al Ejército y a la Policía (…) es antes que nada que nunca apunten sus armas al pueblo. No es una orden del actual presidente de Colombia, es una orden de la Constitución y del libertador Simón Bolívar que dijo: ‘maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo'», afirmó Petro, quien concluirá el mandato el 7 de agosto, cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella tome posesión para dirigir el país en el periodo 2026-2030.

«Lo importante no es el valor y la tecnología del arma, sino la inteligencia del cerebro y que si el cerebro es inteligente, apunta donde debe ser, y si el cerebro es embrutecido, apunta al pueblo, donde no debe ser», agregó.

Petro se refirió también a algunos de los logros alcanzados por las políticas sociales implementadas por su Gobierno e hizo énfasis en cifras referentes a la reducción de la inseguridad y la desigualdad,

«Cayó el hurto denunciado en Colombia desde que se hizo el cuadro (se hacen las mediciones) en 2006 (…) Tenemos el dato de denuncia de hurto, que es el que más se extiende encima de la sociedad colombiana, el más amplio y más cometido, es el de más baja tasa respecto a la población en el siglo XXI y la razón es porque disminuyó la pobreza como nunca antes en Colombia», manifestó el mandatario.

Petro se despidió de los seguidores insistiendo en que durante su periodo se respetaron los derechos humanos y se luchó con entereza por enfrentar las históricas problemáticas que han afectado al pueblo colombiano durante más de dos siglos.

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