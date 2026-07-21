La Guardia Revolucionaria iraní reafirma su lealtad a su líder

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reafirmó su lealtad al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, comprometiéndose a salvaguardar la seguridad e independencia de Irán, fortalecer sus capacidades defensivas y dar una respuesta contundente a cualquier agresión estadounidense.

En un comunicado emitido el lunes en respuesta al reciente mensaje estratégico del Líder Supremo, la Guardia Revolucionaria Islámica describió sus directrices como una hoja de ruta para defender la independencia y la dignidad del país.

La Guardia Revolucionaria Islámica se comprometió a seguir mejorando las capacidades de defensa y disuasión de Irán, manteniendo la plena preparación militar, ampliando las capacidades de inteligencia y promoviendo las capacidades científicas y tecnológicas para salvaguardar al país contra las amenazas externas.

La Guardia Revolucionaria Islámica también prometió dar una «lección inolvidable» a Estados Unidos si persiste en su agresión y aventurismo contra Irán, y afirmó que cualquier respuesta estaría dirigida a disuadir futuros ataques.

El comunicado subrayó además que preservar la unidad nacional y la cohesión social es una de las principales responsabilidades de la Guardia Revolucionaria Islámica, y afirmó que la fortaleza defensiva de Irán es inseparable de la solidaridad interna.

La Guardia Revolucionaria Islámica reafirmó su compromiso de proteger la seguridad de Irán, su independencia y los ideales de la Revolución Islámica, y se comprometió a acatar las directrices del Líder.

La semana pasada, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei elogió la masiva participación ciudadana en las ceremonias fúnebres del mártir Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, e instó a los iraníes a preservar la unidad nacional frente a la hostilidad estadounidense. Asimismo, condenó las reiteradas violaciones del memorando de entendimiento de Islamabad por parte de Washington y advirtió que Irán y el Frente de Resistencia tenían «lecciones inolvidables» reservadas para cualquier agresor.

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