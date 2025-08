Presidente de Brasil dispuesto a negociación con Gobierno de EEUU sobre aranceles

Compartir

SAO PAULO/Xinhua

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo estar dispuesto a entablar negociaciones con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la imposición de aranceles del 50 por ciento a productos brasileños, pero aclaró que se deben abordar los problemas en igualdad de condiciones.

Lula da Silva participó en el Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), marco en el que se pronunció en favor de la diplomacia para resolver las controversias, aunque siempre con la defensa de la soberanía brasileña.

Trump declaró de forma reciente al canal de noticias brasileño Globo que el mandatario brasileño podía llamarlo «cuando quisiera».

El mandatario brasileño sostuvo este domingo que los canales de diálogo siempre estuvieron abiertos en las negociaciones con Estados Unidos mediante la misión encabezada por el canciller Mauro Vieira y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

«Brasil es un país sin conflictos con el resto del mundo. No queremos problemas. Quien quiera problemas con nosotros, que sepa que no queremos pelear. Ahora bien, no piensen que tenemos miedo. No lo tenemos», declaró Lula da Silva en el encuentro político, en el que asumió como presidente del PT, Edinho Silva.

Estados Unidos anunció que los aranceles a Brasil entrarán en vigor el próximo el 6 de agosto, al quedar fuera de las sanciones 700 productos brasileños, entre ellos jugo de naranja, celulosa, industria aeroespacial, minerales e hidrocarburos.

El Gobierno de Estados Unidos también impuso sanciones al magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, relacionado con el juicio que se sigue al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por su presunta participación en una tentativa de golpe de Estado en 2022.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...