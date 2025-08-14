Presidente cubano resalta legado de Fidel Castro

Compartir

La Habana/Prensa Latina

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, publicó este miércoles el artículo “Y venceremos” en la página oficial de la Presidencia de Cuba, donde resalta el legado del Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro.

En el escrito lo describió en presente porque lo considera vivo en el tiempo incluso cuando lo físico se volvió cenizas hace ya casi una década. «Fidel es eterno, no por decisión propia ni de quienes intentamos seguir sus pasos y dar continuidad a su immensa obra de justicia social», expresó.

El jefe de Estado se refirió además a sus intensos discursos y los calificó como diálogos donde mostraba un dominio total de diversos conocimientos.

«En estos días marcadamente fidelistas, cuando cada uno de nosotros muestra en libros, videos, medios tradicionales o redes sociales, el Fidel que nos acompaña se está acreditando esa eternidad para entrañable emoción propia y de otros que sienten lo mismo, o para negación odiosa de quienes no soportan la vitalidad deslumbrante de sus ideas», agregó.

Asimismo, confesó que lo siente en la vanguardia como en la Sierra o en Girón. «Cada vez que las amenazas crecen, que la necesidad obliga, que el bloqueo parece cerrar todas las salidas, la pregunta sale espontánea: ¿Qué haría Fidel?

De igual forma aseveró que escrutando cada una de sus batallas se advierten las profundas motivaciones que siempre despertó en el pueblo de la isla, y que solo así podemos entender su dimensión sin olvidar jamás la consigna Patria o Muerte «ni el optimismo en una palabra: Venceremos».

