Piden a China retirar el proyecto CIFCO en El Espino por falta de evaluación ambiental

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A través de una carta publicada en redes sociales y en internet, salvadoreños han solicitado la suspensión del proyecto de construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la Finca El Espino, impulsado por la República Popular China.

Los ciudadanos expresan su preocupación por los impactos medioambientales que podría generar la intervención en esta zona.

La activista Ana Cisneros dirigió una carta a la Embajada de China en El Salvador, a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China y a las empresas vinculadas al proyecto, instándolos a retirar su participación. En el documento, se advierte sobre los posibles daños ambientales y sociales que el proyecto CIFCO podría causar en El Espino, y se solicita que se detenga toda actividad relacionada con su ejecución.

Cisneros argumenta que las leyes chinas exigen que sus inversiones en el extranjero respeten las normativas ambientales del país anfitrión, incluyendo evaluaciones de impacto y participación comunitaria. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades salvadoreñas no han divulgado estudios técnicos que respalden la viabilidad ambiental del proyecto.

La petición denuncia la falta de transparencia, consulta pública y revisión técnica independiente, señalando que el avance del proyecto sin estos elementos podría provocar daños irreversibles a la biodiversidad. Diversos colectivos han respaldado la iniciativa y proponen como alternativa la construcción del CIFCO en la ex Escuela Militar, donde actualmente se edifica el estadio nacional.

