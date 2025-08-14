Jubilados marchan al Congreso pese a megaoperativo policial

Compartir

Buenos Aires/Prensa Latina

Jubilados acompañados por grupos sociales volvieron hoy como cada miércoles a marchar al Congreso frente a un desmedido despliegue policial que incluyó el vallado del palacio legislativo.

En un clima de tensión anteriores represiones, los manifestantes protestan contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de las pensiones y la prórroga de la moratoria previsional.

La convocatoria, impulsada por distintas organizaciones de jubilados, reclama que las medidas del gobierno representan “un golpe directo a los sectores más vulnerables” y profundizan el ajuste sobre quienes dependen de ingresos fijos que ya quedaron muy por debajo de la inflación.

Entre los jubilados existe el temor que el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich vuelva a ordenar la represión.

La aprehensión no es infundada, buena parte de las movilizaciones de los miércoles en defensa de las jubilaciones terminó en escenas de violencia institucional: empujones, gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y hasta balas de goma contra manifestantes, muchos de ellos personas mayores, pero también niños y periodistas y fotoreporteros.

Por otro lado, el personal del hospital pediátrico Dr. Garrahan inició este miércoles a las 7 de la mañana un paro con cese total de las actividades que durará 24 horas, no sólo en reclamo de negociaciones sobre nuevo contrato laboral y salarial, sino también para pedir por la Ley de Emergencia Pediátrica, que todavía no fue aprobada en el Congreso.

Esta jornada de lucha incluyó una movilización del personal médico y trabajadores del sanatorio, de referencia nacional y regional, hacia la sede central de la obra social Unión Personal, sobre la calle Tucumán al 900, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires contra el desfinanciamiento de esa obra social que atiende a médicos, enfermeros y otro personal de la salud.

