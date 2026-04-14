Precio de combustibles subirán nuevamente, hasta $0.27

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de los combustibles tendrán otro significativo aumento a partir de este martes 14 de abril. La gasolina superior subirá $0.27 en todo el país. Y significa el cuarto incremento consecutivo. El incremento lo dio a conocer la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía.

En la zona central, la gasolina Superior, Regular y el Diésel subirá, $0.27, $0.26 y $0.15 respectivamente, costando, $4.56, $4.23 y $4.39 en el mismo orden.

En la zona occidental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.27, $0.26 y $0.15 respectivamente, costando $4.57, $4.34 y $4.30 en el mismo orden.

En la zona oriental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.27, $0.26 y $0.14 respectivamente, costando $4.57, $4.24 y $4.30 en el mismo orden.

Para poner un ejemplo y evidenciar los aumentos, en la zona central, la gasolina superior, regular y diésel hasta el 2 de marzo, costaba $3.77, $3.54 y $3.46 por galón, respectivamente, tras los aumentos, es decir, a partir de este martes 14 de abril, los mismos subieron $0.79, $0.69, y $0.84, respectivamente.

Este es el cuatro incremento consecutivo en el gas; el primer incremento se dio en la quincena del 3 al 16 de marzo, donde todos los combustibles se aumentaron $0.05. El segundo, en la quincena del 17 al 30 de marzo, el precio subió entre $0.25 y $0.26.

El tercero fue en la quincena pasada, del 31 de marzo al 13 de abril (ayer) que aumentó entre los $0.10 hasta los $0.38. El cuarto es el que inicia justo este día.

El Diésel es el combustible que más se ha incrementado en el último mes, pues pasa de costar $3.46 (hasta el 2 de marzo) a costar $4.30;

La DGHM informó sobre algunos factores internacionales que influyen en los precios de los combustibles entre ellos, el cierre continuo del Estrecho de Ormuz, posterior al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que mantiene al alza los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Otro de los factores es el ataque a oleoducto de Arabia Saudita por parte de Irán, que aumenta el riesgo de suministros de hidrocarburos en Oriente Medio, impulsando al alza sus precios internacionales. A la vez, la caída sostenida en inventarios de gasolinas y diésel, reportado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), genera aumentos en sus precios internacionales.

Los nuevos precios estarán vigentes del 14 al 27 de abril.

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