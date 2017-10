Política: Sucesos 2016

Noviembre

El Fiscalía General de la República allana inmuebles y oficinas del Grupo SAMIX, propiedad del ex presidente de ARENA, Antonio Saca, detenido junto a cuatro de sus ex funcionarios y dos empleados de Casa Presidencial, por los supuestos delitos de Agrupaciones Ilícitas, Peculado y Enriquecimiento Ilícito.

El ex mandatario fue acusado formalmente por la Fiscalía General ante un tribunal capitalino por una supuesta administración fraudulenta durante su administración (2004-2009).

El Ministerio Público pidió al tribunal un embargo de los bienes del ex presidente, su ex Secretario de Comunicaciones, Julio Rank, su ex Secretario de la Juventud y ex presidente de la ANDA, César Funes, su ex Secretario Privado, Elmer Charlaix, y dos empleados de Casa Presidencial.

Las autoridades judiciales ordenaron que el ex gobernante y sus ex funcionarios y ex empleados, continúen detenidos, hasta la realización de una audiencia preliminar, a principios de 2017.

También el ex director General del Seguro Social, Leonel Flores, enfrenta un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito, al no justificar la procedencia de más de $ 600 mil, cuando estuvo al frente de la institución, durante el gobierno del ex presidente, Mauricio Funes, también investigado por ese ilícito.

También el ex diputado de Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés, y su esposa fueron enviados a un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito, al no justificar la procedencia de más de $ 300 mil.

Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar el patrimonio de los ex presidentes, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, por la presunción de un supuesto enriquecimiento ilícito.

Política

La Asamblea Legislativa dio luz verde a la colocación de $ 550 millones en bonos del gobierno para el pago de deudas y sufragar gastos públicos de fin de año, tras la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal y un Acuerdo Marco para continuar negociaciones con la principal fuerza de oposición del país, ARENA.

También los legisladores de una Comisión de Antejuicio decidiera que fuera el Pleno Legislativo, en una Sesión Plenaria Extraordinaria, el futuro jurídico del General Atilio Benítez, quien es acusado por la Fiscalía del delito de tráfico ilegal de armas de fuego, luego de que una Comisión de Antejuicio decidió el lunes no desaforarlo para que enfrente la justicia por ese ilícito.

Miles de salvadoreños gozarán este año de su aguinaldo completo, si alcanza los dos Salarios Mínimos mensuales del Sector Comercio y Servicio, es decir, hasta los $ 500, debido a que la Asamblea Legislativa aprobó exonerar el cobro de la renta u otro tipo de retenciones a ese beneficio económico.

El congreso también eligió por unanimidad a tres Magistrados de la estratégica Corte de Cuentas de la República (CCR), institución que había estado acéfala desde julio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), inhabilitó a los funcionarios electos por la Asamblea Legislativa en agosto de 2014.

La Secretaria de Inclusión Social (SIS), Vanda Pignato, pidió sin éxito a la oposición política del congreso la ratificación de un préstamo por $ 30 millones para la construcción de tres complejos dedicados a la atención de mujeres, conocidos como “Ciudad Mujer

Además, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, llamó este 8 de noviembre, en su primer discurso al ante el Pleno Legislativo, a la conformación de un “proyecto de nación consensuado” para solventar los problemas políticos, sociales y económicos de El Salvador

El nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, anunció que busca limar asperezas con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras reunirse con Corte Plena.

También el vicepresidente, Oscar Ortíz, anunció que el gobierno estaba a punto de lograr un “Acuerdo Fiscal” con la dirigencia de ARENA para solventar la crisis fiscal que envuelve al gobierno del presidente, Salvador Sánchez Cerén.

Mientras tanto, Políticos fustigaron la captura del ex presidente Antonio Saca, en medio de la boda de su hijo, Gerardo.

Economía

Representantes del gobierno y de la oposición mantienen negociaciones en la Mesa del Café, para estudiar aspectos financieros que ayuden a reactivar ese rubro, tras el ataque de la roya a campos cafetaleros.

Además, un préstamo por $ 59 millones para renovar una Planta Potabilizadora de la ANDA, y un nuevo impuesto al consumo de gasolina, duermen el “sueño de los justos” en la Asamblea Legislativa, donde la oposición política se ha negado a dar los votos para su aprobación.

El empréstito de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), proviene del gobierno de Francia y los 84 diputados que conforman el congreso, tienen hasta el próximo 31 de diciembre para aprobarlo.

El Presupuesto General de la Nación 2017, que asciende a $ 4,957.8 millones, no tiene los 43 votos que requiere para ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ante los condicionamientos impuestos por la oposición política, encabezada por ARENA.

Medio Ambiente

El Ministerio del Medio Ambiente anuncia el fin de la estación lluviosa en El Salvador.

Además, organizaciones ambientalistas criticaron el “Acuerdo de París”, que obliga a los países industrializados a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Un juzgado especializado de Medio Ambiente halló culpable al Ingenio La Magdalena, de Chalchuapa, Santa Ana, de los daños ambientales causados a un río tras un gigantesco derrame de melaza, y lo conminó a paga $ 1, 580,191 millones.

Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería pidió a los agricultores tomar las medidas pertinentes ante la posibilidad de lluvias imprevistas durante el verano, en un intento por evitar la destrucción de la producción de granos en período seco, ante la inminente llegada del fenómeno climático, La Niña.

También alertaron a los agriculturas de la formación de al menos 14 frentes fríos durante el verano, es decir, entre noviembre y marzo de 2017, que podrían afectar los cultivos de la época, con temperaturas que pueden alcanzar entre los -3 y -5 grados en algunas regiones de Centroamérica.

Por otra parte, organizaciones ambientalistas advirtieron que los megaproyectos turísticos costeros, son un “atentado” contra el ecosistema de los manglares salvadoreños.

Seguridad

El presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que los planes de Seguridad para combatir la delincuencia en el “Triángulo Norte” de Centroamérica, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador, “avanzan por el buen camino”.

Mientras tanto, una decena de instituciones, entre ellas FOSALUD, lanzaron “La Pólvora es Peligrosa”, con el fin de evitar en las fiestas de navidad y de fin de año niños quemados con fuegos artificiales.

Sin embargo, pese a los planes de prevención de la violencia y la aprobación de una serie de legislaciones para proteger los derechos de las mujeres, los crímenes contra mujeres incrementó un 30 por ciento, según un estudio del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

No obstante, el FMLN y el gobierno destacaron los avances en el combate de la delincuencia con las medidas extraordinarias para contrarrestar ese flagelo que durante años ha mantenido a los salvadoreños de rodillas.

El anunció fue hecho luego de que el vicepresidente, Oscar Ortíz, que abandera la lucha contra la delincuencia, advirtiera que el gobierno “no dará tregua” a las pandillas, responsables de miles de asesinatos y extorsiones en todo el territorio nacional.