¡Podéis ir en paz!

Águila perdió su invicto y liderato. No pudo el cuadro anaranjado con la pegada del Alianza y terminó doblando rodillas sobre el césped del Cuscatlán. La victoria de los blancos le catapulta a la cima de la tabla y pudo dar la mejor de las despedidas a su “capi” Rodolfo Zelaya, quien partió hoy para jugar en la MLS.

La victoria de los paquidermos llegó en el complemento salvando los muebles y corrigiendo la plana de un primer tiempo chato.

Es que no dejó nada para las crónicas periodísticas el primer acto: no hubo vuelos felinos, no hubo fantasía, escasearon los remates a puerta y los porteros ni siquiera ensuciaron el suéter. Parte de la culpa la tuvo Águila que se aferró a una estrategia “mezquina” y eso privó a la hinchada congregada en el “Cusca” de presenciar un juego vistoso.

La escuadra naranja se paró sobre el césped del “Coloso de Monserrat” con un solo propósito: sumar y mantener el invicto, y esa misión la cumplió al pie de la letra hasta el cierre del primer episodio.

Les bastó a los migueleños construir murallas por delante de Benji Villalobos para dejar en el dique seco a la ofensiva de Alianza, que si bien tuvo el balón, no encontró resquicios para llevar peligro y perforar la cabaña oriental.

Irvin Herrera, la punta de lanza por quien se decantó Jorge “el Zarco” Rodríguez anoche, apenas tocó balón.

El ariete blanco fue absorbido por los zagueros rivales, ya que ni la fineza de Herbert Sosa ni la de Marvin Monterrosa veían luz en sus gambetas y pases.

De ahí que al cierre del primer tiempo Alianza solo contabilizaba como acción de calibre un cabezazo tibio de Herrera.

Empero, Águila tampoco sumaba méritos en ofensiva. Lo suyo había sido defender bien y arriba solo sumó un testarazo de Ronald Rodríguez. De ahí que el partido se fue en blanco al descanso.

Para fortuna y para bien del espectáculo, el panorama cambió a la vuelta a la cancha. Al ´48, los paquidermos se encontraron un gol en la testa de Herrera y el encuentro entró en un ritmo vertiginoso.

El gol obligó al Águila a hacer de lado su plan original, adelantar líneas y eso dejó espacio para que los albos explotaran su virtud: la velocidad y rompimientos rápidos.

Eso sí, la ansiedad de uno por llegar al empate y la del otro por finiquitar el duelo a la contra provocó un mar de impresiones y pases errados.

De ahí que, aunque el juego fue de ida y vuelta, de emoción solo se tuvieron dos remates desviados de Joaquín Vergés y Alianza solo tuvo arresto para llegar a portería y fue tan efectivo que finiquitó el duelo con el 2-0.

La anotación llevó la firma de Cristian Olivera, quien llegó desde el banquillo para sustituir a Sosa en el último cuarto de hora. Al final, los paquidermos se quedaron con los tres puntos y bajaron a los emplumados de la nube.

