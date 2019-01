Piden a Sala de lo Constitucional inhabilitar a nuevo fiscal general

Joaquín Salazar

“Se desempeñó como asesor legal de Carlos Calleja, actual candidato a la presidencia por la coalición de derecha (ARENA, PCN, PDC y DS)”, bajo este argumento, Ramón Villata y Oscar Campos, representantes de la Iniciativa Social para la Democracia solicitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional inhabilitar a Raúl Melara para ejercer al frente de la Fiscalía General de la República.

El ISD solicitó la inconstitucionalidad del decreto legislativo en donde se eligió a Melara como nuevo fiscal general. Bajo la justificación de que existe el incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de la obligación de justificar y comprobar la idoneidad del funcionario electo al cargo.

Ramón Villalta, del ISD, aseguró que en el decreto de elección no se puede constatar si existió el riguroso análisis de la documentación de cada candidato y el dictamen de la comisión no expresa razones por las que se dictaminó que Melara Morán era idóneo para el cargo de FGR.

“El dictamen expresamente no manifiesta las razones por las cuales se sustenta la idoneidad o competencia notorias del electo. No hace constar cómo el legislador comprobó el cumplimiento de requisitos, ni cómo ponderó las cualidades de cada candidato y no expresa razones de por qué el candidato electo era el idóneo”, sostuvo.

Ante esto, el abogado recordó que Melara Morán trabajó como funcionario en gobiernos del partido ARENA, bajo los cuales tuvo dos cargos en la administración gubernamental de Francisco Flores (1999-2004), como asesor de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), entre agosto de 2002 y julio de 2003, y un año después fue consultor del Ministerio de Economía.

Por tal motivo, Oscar Campos explicó que presentan el escrito ante la Sala de lo Constitucional para pedir la inhabilitación de Melara, la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de su nombramiento y se le ordene a la Asamblea Legislativa un nuevo nombramiento que establezca las adecuaciones normativas pertinentes.

Mientras esto ocurría, Douglas Meléndez y Raúl Melara sostenían una reunión en la sede de la FGR, para preparar el traspaso de mando, ya que el nuevo fiscal asumirá el próximo 6 de enero.