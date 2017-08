Periodistas y escritores piden cese de hostigamiento a poeta Ernesto Cardenal

Managua/AFP

La organización no gubernamental de periodistas y escritores PEN, capítulo de Nicaragua, se pronunció este lunes en defensa del poeta Ernesto Cardenal, condenado a pagar una milloria indemnización por un fallo judicial con matiz político.

Cardenal, de 92 años, fue emplazado por un edicto judicial a indemnizar a una exsocia con el equivalente a 800.000 dólares en una disputa por una propiedad en el archipiélago de Solentiname, en el Lago de Nicaragua.

El organismo, cuya presidenta es la escritora nicaragüense Gioconda Belli, advierte una intencionalidad política en la “sorpresiva” reactivación de un caso que fue finiquitado en el 2010 con un fallo que exoneraba a Cardenal y establecía el cese de toda persecución en su contra.

“Creemos que sus posiciones valientes, directas y críticas a la situación de Nicaragua bajo el gobierno, desde 2007, de Daniel Ortega, son las que le han causado perjuicios y persecución” al poeta y sacerdote Cardenal, expuso el PEN.

El PEN señala que “a sus 92 años, un hombre que vive humildemente sin haber acumulado riquezas, no tiene ni los medios, ni el tiempo para enfrentar semejante demanda. De allí que no quede más que suponer que la reactivación del mismo, si no obedece a un craso error legalista, debe achacarse a la persecución del gobierno del presidente Ortega”.

La ONG exhortó a las autoridades a “cesar el hostigamiento” contra Cardenal, a que se declare sin lugar esa sentencia de un juzgado civil y se “respete el uso que él, como intelectual ha hecho de su libertad de expresión para opinar y disentir con el actual gobierno de Nicaragua”.

El autor de “El evangelio de Solentiname” (1975) y “la Revolución perdida” (2004), fue ministro de Cultura durante la revolución sandinista de 1979, lo que le valió una sanción del Vaticano, aún vigente.

El poeta y sacerdote “ha sido una persona recta e íntegra, dedicada a su arte y opuesto a la manipulación y tergiversación de una Revolución por la que él dio lo mejor de sí”, recordó el PEN.

Cardenal es uno de los exponentes de la teología de la Liberación y, tras la derrota sandinista de 1990, renunció a su militancia en el Frente Sandinista. Más tarde se convirtió en un duro crítico del gobierno de Ortega desde su retorno al poder en 2007.

Protesta internacional

La Red Internacional de Escritores (RIET), que agrupa a más de 800 miembros en todo el mundo, se sumó a los reclamos por la defensa de Cardenal, al tiempo que anunció una nueva campaña a favor de Ernesto Cardenal a través de la Red.

“La RIET siempre ha criticado este proceso ya que es evidente que responde a la instrumentalización judicial que se vive en Nicaragua y es una excusa para perseguir a Cardenal (no hay que olvidar que en 2005 fue declarado inocente)”, señala la RIET en su comunicado.

La RIET llevó a cabo varias campañas mediáticas para dar apoyo a su presidente honorífico. En 2008 promovió ‘Escritores contra la Dictadura’ un documento que contó con el apoyo de todos los miembros de la RIET y de otras destacadas personalidades como José Saramago, Mario Benedetti, Joan Manuel Serrat, Mario Vargas Llosa, Almudena Grandes, Fernando Savater, Joaquín Sabina, etc.

En 2009, la RIET publicó el libro ‘Ernesto Cardenal. El triunfo de la palabra’, en el que se repasaba la biografía y la obra poética de Cardenal, así como la reacción colectiva de intelectuales, filósofos, literatos y ciudadanos de todo el mundo a favor de la Campaña de Apoyo a Ernesto Cardenal.

En la nueva campaña la RIET anuncia que abrirá un apartado en su página web para que “todo el mundo pueda expresar su rechazo a esta situación”.

Asimismo anunció que enviará una carta oficial a la embajada de Nicaragua en España para demostrar su rechazo a la condena de Cardenal, quien es presidente honorario de la RIET, y solicitará la intervención del gobierno nicaragüense “para anular la sanción económica y acaben para siempre con este proceso judicial que no solo perjudica a Ernesto Cardenal, sino también a la imagen que Nicaragua está proyectando al mundo”.