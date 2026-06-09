Periodista muestra árboles sin trasplantar o plantados con bolsas en el Bicentenario 

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Saúl Méndez

Colaborador

Un reportaje del periodista Roberto Valencia, publicado en su canal de YouTube Crónicas Guanacas, muestra centenares de árboles sin trasplantar, con evidentes signos de deterioro, y otros plantados con bolsas plásticas, pese al anuncio gubernamental de reforestar 20,000 árboles en el Parque Bicentenario y el Ecoparque El Espino.

«Ni siquiera lo sacaron de la bolsa. Esto está condenado a morir», lamentó el periodista.

Luego de que, en la madrugada del 28 de mayo se realizara la deforestación masiva de una zona boscosa y de alta recarga hídrica en un sector de la finca El Espino para la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), el Gobierno impulsó una convocatoria improvisada para plantar 20,000 árboles en la explanada del parque Bicentenario. Sin embargo, a una semana de la polémica medida, un reportaje de Roberto Valencia muestra decenas de árboles que permanecen sin ser trasplantados en la zona intervenida y otros que fueron plantados con las bolsas plásticas utilizadas para su transporte.

«Ha sido sembrado con la bolsa. Esto no tiene futuro alguno. Este árbol va a aguantar quizá esta estación lluviosa, va a aguantar esta campaña de publicidad, pero esto es dinero de nuestros impuestos desperdiciado, aparte de una falta de respeto para todas las personas que tenemos, aunque sea un mínimo de conciencia ambiental», lamentó Valencia.

El reportaje evidencia numerosos árboles que aún permanecen dentro de sus bolsas de vivero, algunos con aparentes señales de resequedad y deterioro. También muestra árboles colocados en los hoyos conservando parte de las bolsas plásticas, así como una gran cantidad de espacios de siembra que continúan vacíos.

«Están sembrados con la bolsa, lo que evidentemente demuestra que esto no tenía ninguna vocación medioambiental; era una estricta campaña de propaganda», afirmó.

Las imágenes muestran que gran parte de los trabajos de siembra aún no habrían sido completados, pese a que el proyecto fue presentado por las autoridades como una iniciativa para sembrar 20,000 árboles en El Espino y el Parque Bicentenario. La campaña fue anunciada luego de que, en la madrugada del 28 de mayo, el Gobierno de Nayib Bukele ordenara la deforestación de más de 38,000 metros cuadrados de bosque para construir el nuevo CIFCO.

«Es el equivalente a más de cinco canchas reglamentarias de fútbol. Para amortiguar el impacto en la opinión pública, la Secretaría de Comunicaciones organizó contrarreloj una campaña de reforestación y se la encargó al Ministerio de Obras Públicas», explicó.

«Trajeron miles de árboles y arbustos embolsados, cavaron agujeros, movilizaron fotógrafos y camarógrafos, hicieron volar drones y convocaron a empleados del MOPT para que el evento luciera bien ante las cámaras», aseguró.

En busca de viralidad, también llamaron a youtubers afines al oficialismo. Algunos acudieron, como Óscar Sandoval, conocido como «El Gordo de Soya City», y José Valladares, conocido en redes sociales como «José Youtuber».

«Citaron a más creadores de contenido pro-bukelistas, pero la campaña fue tan improvisada que la mayoría no pudo asistir», agregó.

Otro de los aspectos cuestionados por Valencia fue la disposición de los árboles plantados.

«Vean la distancia que hay entre uno y otro: un paso, dos pasos, poco más de dos metros. Supongamos que estos árboles logran prender; ya ven que están todos doblados y algunos ya están muertos. Pero, en el mejor de los escenarios, si estos árboles sobrevivieran, lo que ocurrirá es que competirán entre sí, especialmente durante la estación seca, por el acceso al agua», detalló.

Varios árboles continúan acumulados sobre el terreno mientras otros permanecen a la espera de ser plantados. Hasta el momento no se han anunciado fechas ni detalles sobre cómo continuará la jornada para completar la siembra de los 20,000 árboles.

«Esto es una actividad completamente sacada de la manga, diseñada en un gabinete de propaganda, en un gabinete de comunicación, pero con cero sustento, con cero planificación y con cero pensamiento en lo que, en principio, debería ser lo más importante: reforestar. Que haya más árboles, que haya más oxígeno, que haya menos escorrentía. Todo eso es lo que nos vendieron que iban a hacer, pero la realidad es esta que están viendo», denunció.

Sectores ambientalistas también han señalado que la siembra de árboles se habría realizado sin contar con estudios que garanticen la supervivencia de las especies plantadas ni su idoneidad para adaptarse al ecosistema del parque.

Las autoridades no han brindado información pública sobre las condiciones observadas en el reportaje ni sobre el avance de la siembra de los árboles que aún permanecen embolsados sin ser trasplantados.

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