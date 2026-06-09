Diputado Francisco Lira buscará reelección por La Libertad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, anunció que participará en el proceso interno de su partido con el objetivo de obtener la candidatura a diputado por el departamento de La Libertad.

A través de sus redes sociales y en el programa de entrevista “Frente a Frente”, de TCS, el actual legislador expresó que su precandidatura no es “antojadiza”; sino, lleva un proceso de consulta con las comunidades. “Hay quienes deciden ser candidatos sin antes preguntarle a la población si de verdad lo respalda. Eso no es ser un servidor público; eso es buscar un puesto por beneficio propio”, dijo el legislador.

Sostuvo que, para él, “la política se trata de responsabilidad”, por ello, tomó la decisión de recorrer el departamento de La Libertad para “hablar con las comunidades, las iglesias, los emprendedores y los líderes locales”.

En ese sentido, Francisco Lira sostuvo que ha hecho una “consulta directa” en el territorio, y el día a día “refleja lo mismo que dicen las encuestas: las políticas actuales se olvidaron de la gente”; en referencia a que los políticos actuales no representan a la población, ya que muchas comunidades llegan a la Asamblea con demandas y no son recibidas.

“Con la voluntad de Dios, me he inscrito como precandidato para las elecciones internas. Voy a competir y a ganar, porque la Asamblea Legislativa necesita diputados que de verdad representen al pueblo, que debatan con criterio y que no agachen la cabeza”, comentó Lira a través de un comunicado en sus redes sociales.

Francisco Lira es diputado por La Libertad desde 2021. Ha presentado diversas iniciativas sobre temas económicos, agrícolas, y reciénteme para castigar a los corruptos hasta con penas de 60 años de prisión.

El legislador estuvo este lunes en Frente a Frente de TCS, en dicho espacio informó sobre su decisión. “Hay que ser responsable como funcionario público: mi partido ARENA acaba de cerrar el proceso de preinscripción para hacer precandidato para las elecciones primarias que van a hacer en el mes de julio, para poder participar en la próxima elección del 2027 de descontento de la población salvadoreña, hacia Nuevas Ideas hacia sus políticas públicas”.

Sobre un balance legislativo, el legislador sostuvo que la actual legislatura (la 2024-2027) está por terminar y no ha habido un cambio en la forma que se toman las decisiones. «Estamos a menos de 9 meses para terminar esta legislatura (…) no ha cambiado nada de la legislatura anterior: no hay debate todo lo pasan por dispensa de trámite, no haya discusión realmente se ha terminado ese parlamentarismo, que tanto el congreso salvadoreño”.

El funcionario sostuvo que Nuevas Ideas “se han endulzado con el poder y están tomando las decisiones que al final de cuentas, muchas de ellas, no le trae beneficio al pueblo salvadoreño».

Sobre las recientes reformas que habilitan una circunscripción número 15 para permitir 6 escaños para los salvadoreños en el exterior, restándole 5 a San Salvador y 1 La Libertad, el diputado señaló que estas reformas van dirigidas “para sacar los tres diputados de oposición”. Ya que es de recordar que Marcela Villatoro (ARENA) y Claudia Ortiz (VAMOS) son representantes de San Salvador y Francisco Lira es representante de La Libertad.

“Somos tan incómodos en el congreso salvadoreño que se inventaron esta propuesta», dijo el legislador; de hecho, las reformas a las leyes secundarias ni siquiera fueron explicada por el propio mocionante, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.

“Cómo es posible que en Junta Directiva lean un tweet que mandó el señor presidente de la República donde pidió que se reforme y que se cree el departamento 15 y que muevan seis diputados: cinco de San Salvador y uno de La Libertad. Detienen la sesión plenaria y dan orden al equipo técnico para que preparen la propuesta y llegan después del receso y pidan la firma. ¿Qué discusión ha habido con los señores que viven en la diáspora si están de acuerdo o no están de acuerdo?”, comentó Lira.

Los legisladores no escucharon a representantes de la diáspora para tomar esta decisión.

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