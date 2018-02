Compartir ! tweet





Steven Rosales

@SRosales_H

Televisa estrenara este domingo 25 de febrero la tercera edición de uno de sus formatos más exitosos de la televisora.

Ya está todo listo para que arranque el programa de competencia de niños y niñas con talentos en el canto, baile, y otras disciplinas que regresan a la televisión bajo la conducción de Galilea Montijo.

“Muy contenta, muy emocionada por supuesto para mi Pequeños Gigantes significa muchas cosas en mi vida personal y me da muchísimo gusto de que mucha gente esperaba nuevamente y preguntaba Pequeños Gigantes” dijo la famosa conductora.

El panel de jueces estará conformado por una excelente bailarina, cantante y actriz mexicana Bianca Marroquín, la trayectoria de Guadalupe Esparza, Manuel el Flaco Ibáñez, Adrián Di Monte y Albertano Santa Cruz personaje interpretado por Ariel Miramontes.

“Por eso me encantan este tipo de programa, porque me veo en ellos, me identifico y me recuerda porque comencé esto” expresó Marroquín.

“Me gustan los niños, su espontaneidad. Será una experiencia muy important, jamás imagine estar en este proyecto” puntualizó Esparza.

“Es un programa familiar, de ver todos los domingos el estar viendo a estos nuevo talentos” dijo el Flaco Ibáñez

Así que tendrás a estos Pequeños Gigantes invadiendo tu pantalla de televisión para robarte el corazón con sus ocurrencias, talento y su carisma que los convertirá en las próximas estrellas.

A pesar de que han pasado seis años de que este formato salió por última vez, las personas aún se recordaban de dicho programa. Este formato mexicano, se ha vendido a países como Italia, España, Rusia.

¡No te pierdas Pequeños Gigantes 2018! meses de marzo y junio.