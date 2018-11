PEPSICO anuncia un nuevo objetivo para el 2025

El propósito de la empresa es utilizar un 25% de contenido reciclado en sus empaques de plástico.

Antonio Valencia

@Antovalf

La nueva meta de PepsiCo se basa en los objetivos anunciados en el año 2016, incluidas en la agenda de la compañía “Desempeño con Propósito 2025”. La Agenda 2025 incluyó retos para que PepsiCo se esfuerce por diseñar el 100% de sus envases para que sean reciclables, biodegradables o que se puedan transformar en abono; incrementar el uso de materiales reciclados; reducir el impacto del carbono de sus envases y, en colaboración con la Fundación PepsiCo, trabajar para aumentar las tasas de reciclaje.

“La visión de PepsiCo sobre los plásticos sostenibles es construir un PepsiCo donde los plásticos nunca deban convertirse en desechos. Tenemos la intención de lograr esa visión reduciendo, reciclando, reutilizando y reinventando nuestros envases de plástico, y liderando el cambio global a través de asociaciones”, comentó el Dr. Mehmood Khan, Vicepresidente y Director Científico de PepsiCo.

Esta nueva meta busca contribuir con la educación de los consumidores y hacer conciencia a las personas, sobre el problema que se vive actualmente. Además, se trata de fomentar este tipo de cambios en los sectores de la industria y la empresa privada, para promover una mejor infraestructura de reciclaje y fomentar los cambios necesarios, en beneficio del medioambiente y de las personas.

PepsiCo generó más de USD 63 mil millones de dólares en ingresos netos en 2017, impulsados por un portafolio complementario de alimentos y bebidas que incluye Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. En julio de 2018, la Fundación PepsiCo y la organización sin fines de lucro The Recycling Partnership, anunciaron el lanzamiento de “All in on Recycling” (“Todos por el reciclaje”).