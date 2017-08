Pensiones aseguradas hasta octubre, después se necesita un acuerdo

Yaneth Estrada

@caricheop

El ministro de Hacienda Carlos Cáceres sentó postura y aseguró que cumplirán la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el Presupuesto General de la Nación 2017 de manera íntegra. Afirmó que las pensiones están garantizadas hasta el mes de octubre de este año, después habría que lograr la aprobación de una reforma porque el sistema actual no es sostenible, pero eso requiere de poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas del país.

En la sentencia emitida el 26 de julio de este año, la Sala dice que el Presupuesto vulnera los principios de equilibrio presupuestario y universalidad por el desfinanciamiento de obligaciones previsionales.

Además la Sala critica las subestimaciones en gastos ineludibles como la deuda de pensiones y las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), devoluciones del IVA a exportadores y de Impuesto sobre la Renta.

Lo que la Sala no dice es que fueron ellos los que detuvieron el mecanismo que la Asamblea Legislativa había aprobado para responder financieramente este año al tema previsional.

Por eso Cáceres aclaró que “cuando se presentó el Presupuesto iba financiado, pero cuando se aprobó ya había una medida cautelar, en el tema de las devoluciones del IVA. Yo creo que no entendieron como es que se auto acreditan y ese es un problema radical de interpretación”.

“Yo traté de explicarlo y no entendieron. El magistrado dijo eran 170 millones, y no eran 200 millones que se pagaban con notas de crédito del tesoro, pero como eso favorece a la empresa privada la Sala no dijo nada”, agregó.

Seguimiento de la sentencia

Cáceres agregó que “el Presupuesto 2017 lo tenemos que arreglar y estamos trabajando en ver que se va a quitar y ver qué se va a poner y ahí estoy pensando que esto va a necesitar de los votos de ARENA (mayoría calificada) y qué pasará si no da sus votos, pero creo que en el mes de noviembre va a llamar la Sala para un seguimiento de la sentencia”.

Además, enfatizó que muchos no han entendido la Ley de Responsabilidad Fiscal que reduce el gasto, pero requiere más ingresos, eso quiere decir más impuestos, “y ahí ARENA dice que quiere más reducción de gastos y no vota para aprobar más impuestos”, dijo.

Asimismo, ante los señalamientos del supuesto desorden y despilfarro en el Ejecutivo, el encargado de administrar las finanzas públicas recalcó “yo creo que desorden y despilfarro hay en la Corte Suprema de Justicia, haciendo sus lujosos edificios, repartiendo tres bonos, obteniendo becas para magistrados y se puede probar, pero no quiero entrar en contradicción con la Sala. Ellos tienen una asignación del 6% del presupuesto que no tienen derecho a gastar si no lo necesitan”.

“El ajuste o equilibrio fiscal debe buscarse por el lado de ingresos y de gastos, así lo dice el Fondo Monetario Internacional, pero me parece raro que la Sala de lo Constitucional no recomiende reducir nada de los beneficios que tienen las empresas, de los incentivos fiscales.

No me gusta que la Sala, yo respeto, pero solo dice que se reduzca el gasto ahí, ya estaba prevista la propuesta del austeridad que el Presidente de la República emitió en el mes de abril”, cuestionó el funcionario.

Cáceres reiteró, “yo quiero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (pagar 2 ½ por letes) pero los requisitos no los cumplimos no hay un acuerdo de país, que no se logra u acuerdo con la oposición y principalmente ARENA y tampoco se aprueban más impuestos como: aumento al IVA, Ley del Patrimonio, Impuesto Predial, Mayor Nivel Natural a la Renta, Ley de Cobranza y Ley del Delito Penal”.