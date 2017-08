Pensionados preocupados por la falta de recursos económicos para el pago de pensiones

@RosmeriAlfaro

Pensionados expresaron su preocupación por las consecuencias del no pago de las pensiones del mes de octubre, ya que aseguraron no tendrían dinero para comprar la canasta básica y pagar servicios básicos como agua y energía eléctrica. Aunque, el Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, ha garantizado que “los pensionados no se quedarán sin su pensión”.

La vida de los pensionados salvadoreños en su mayoría es de precariedad, al estar limitados a sobrevivir con pensiones mínimas, y ante la incertidumbre por la falta de recursos económicos y sobre la campaña de miedo de la derecha sobre la reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), recientemente formaron el Sindicato de Pensionados y Pensionadas, Trabajadores Independientes de El Salvador (SIPES).

Son más de $90 millones, de un conjunto de Certificados de Inversión Previsional (CIP) los que se vencen en octubre. Según Manuel Vides, miembro del SIPES, el no pago traería consecuencias graves para las personas que pese a estar asegurados también deben comprar medicamentos con su pensión.

Vides aseguró que el problema previsional “no se originó hace poco, sino cuando se aprobó la privatización de las pensiones, en 1996”.

“La privatización no benefició a los trabajadores, ellos persiguen intereses económicos, los cuales siempre se han antepuesto a los de los trabajadores y en especial a los de los pensionados. Como es posible que cuando el pensionado se acaba su ahorro pasa al Estado a recibir una pensión mínima de 207 dólares, si ellos no han cotizado ahí”, subrayó.

Los pensionados llamaron a la Sala de lo Constitucional a revisar todas las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en 1996 cuando se privatizaron las pensiones.

Los sindicalistas expresaron su apoyo a la propuesta de reforma al SAP presentada por la clase trabajadora, ya que aseguraron, es basada en principios de solidaridad y seguridad social. Además, porque presenta una pensión no contributiva para las personas que tienen más de 70 años.

“Exigimos se tome en cuenta los argumentos presentados en la propuesta presentada por la clase trabajadora el 1 de mayo. Para nosotros, la de ARENA, GANA, PDC y PCN solo benefician a la oligarquía representada por ellos y no responde los intereses de los pensionados, mucho menos los de los trabajadores”, manifestó Guillermo Mejía, miembro del SIPES.

El SIPES exigió se apruebe el sistema mixto o que se nacionalicen las pensiones y sea el Estado quien las administre. De igual forma, motivaron a los salvadoreños a pronunciarse por el tema, el cual no solo amenaza a los que reciben pensión actualmente.