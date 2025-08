Partidos de oposición califican las reformas a la Constitución como un golpe a la democracia

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los partidos políticos, FMLN y ARENA, criticaron las reformas a la Constitución de la República, aprobadas y ratificadas por el oficialismo este 31 de julio, ya que atentan contra la democracia. El secretario general del FMLN, Manuel Flores, dijo que, para El Salvador, es un momento de “reflexión profunda”, esto tras las reformas a la Constitución de la República donde se establece la reelección presidencial indefinida.

“¿Qué están haciendo? están garantizando, supuestamente, la continuidad en sus puestos, legislando para la cherada, para los pocos privilegiados”, comentó Manuel Flores. A juicio de Flores, lo que trata Nuevas Ideas es concentrar y usurpar el poder. “Esta gente piensa que el pueblo va a cometer los mismos errores, y no, no es su finca, no pueden hacer se deshacer lo que se les ocurra”, dijo Flores.

Cabe recordar que en menos de 12 de horas de este 31 de julio, la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, reformó varios artículos de la Constitución de la República a fin de extender el periodo presidencial y que la reelección sea indefinida, eliminar la segunda vuelta en la elección presidencial y que se hagan elecciones generales en 2027.

“Este pueblo tiene historia, tiene pensamiento. Este pueblo sabe que se necesita seguridad alimentaria, seguridad jurídica para las inversiones, seguridad para recuperar el agro, que se ha dejado perder”, comentó Flores. Además, calificó las reformas a la Carta Magna como “un golpe de Estado Legislativo”, y que la orden fue dada por “sus jefes” para consolidar una dictadura en El Salvador.

ARENA: “Nuevas Ideas pretende herir de muerte a la democracia”

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) también rechazó y condenó el acuerdo de reforma Constitucional. “Nuevas Ideas pretende herir de muerte a la democracia y la libertad de los salvadoreños. Este paquete de reformas representa el más grave atentado contra el sistema democrático, republicano y representativo que con tanto esfuerzo y sacrificio construimos los salvadoreños y que fue consagrado en los Acuerdos de Paz y en nuestra Constitución de 1983”, señaló ARENA en un comunicado de prensa.

ARENA sostuvo que las propuestas “son una fórmula clara para la instauración de un régimen autoritario, la concentración absoluta de poder en una sola persona y la anulación de la pluralidad política”.

Sobre la ampliación del periodo presidencial a seis años, ARENA asegura que “lejos de buscar la eficiencia gubernamental, tiene como único fin otorgar más tiempo en el poder al oficialismo para consolidar su proyecto hegemónico”.

Respecto a la eliminación de la segunda vuelta electoral, esta “garantiza la legitimidad del presidente de la República, asegurando que quien gobierne cuente con el respaldo de una mayoría y no de una minoría”.

En cuanto a la reelección presidencial indefinida, ARENA señaló que “esta es la pieza central de un proyecto dictatorial. La alternancia en el ejercicio de la Presidencia es una cláusula pétrea de nuestra Constitución y el pilar fundamental para evitar tiranías. Permitir la reelección indefinida es abrirle la puerta de par en par al autoritarismo”.

«No estamos ante una simple reforma, estamos ante un intento de demolición de nuestra República y una traición al espíritu de los Acuerdos de Paz. Nuestra Constitución fue escrita para garantizar que nunca más un solo hombre o partido pudiera perpetuarse en el poder. La alternancia presidencial no es negociable; es el seguro de vida de nuestra libertad”, comentó Carlos Saade, presidente de ARENA.

