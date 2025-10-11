Compartir

Any Ábrego

No estuvimos ni estaremos

pero nos detuvimos un

instante

para robarnos pedazos de

ocasos.

Ahora

Tú los llevas en tu bolsillo

y yo en mi bolso.

Para recordar que en algún

momento

fuimos galerna en el estilo.

Ahora una leve brisa que se

olvidó.

A pesar del tiempo

Con el tiempo nos volvimos a

encontrar

y me di cuenta

que todavía amábamos las tardes

con lluvia, café y … algo más.

A pesar del tiempo

tus ojos tenían

el mismo brillo

y tu boca

guardaba

los mismos besos que

estrenamos

en el siglo pasado.

Otoño

Dime

¿Cómo no amarte?

Fue una de las preguntas que

le escribió en una mañana de

otoño.

Con un otoño que ya vivía en

sus miradas, en sus vidas, en

sus tardes de café sin azúcar,

en esas largas conversaciones

que tenían que terminar

antes de las cinco de la tarde.

Un otoño con atardeceres

inolvidables, de esos que se

guardan y se asoman cuando

ellos quieren… con preguntas

que solo en el diminuto

silencio se pueden responder.

