Any Ábrego
No estuvimos ni estaremos
pero nos detuvimos un
instante
para robarnos pedazos de
ocasos.
Ahora
Tú los llevas en tu bolsillo
y yo en mi bolso.
Para recordar que en algún
momento
fuimos galerna en el estilo.
Ahora una leve brisa que se
olvidó.
A pesar del tiempo
Con el tiempo nos volvimos a
encontrar
y me di cuenta
que todavía amábamos las tardes
con lluvia, café y … algo más.
A pesar del tiempo
tus ojos tenían
el mismo brillo
y tu boca
guardaba
los mismos besos que
estrenamos
en el siglo pasado.
Otoño
Dime
¿Cómo no amarte?
Fue una de las preguntas que
le escribió en una mañana de
otoño.
Con un otoño que ya vivía en
sus miradas, en sus vidas, en
sus tardes de café sin azúcar,
en esas largas conversaciones
que tenían que terminar
antes de las cinco de la tarde.
Un otoño con atardeceres
inolvidables, de esos que se
guardan y se asoman cuando
ellos quieren… con preguntas
que solo en el diminuto
silencio se pueden responder.
