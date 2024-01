Para 2030 en El Salvador circularán más de 3 millones de automotores”: asegura experto en movilidad

Kendra Cordero

@KendraCordero_7

Colaboradora

El experto en movilidad, Andrés Espinoza, aseguró en el programa Diálogo 21 que para el año 2030 en El Salvador posiblemente circulen alrededor de 3 millones de automotores y 1 millón de motocicletas. Espinoza detalló que actualmente “el parque vehicular es de 1.7 millones de vehículos y medio millón de motocicletas”.

Según los seguimientos que el experto le ha dado al tema durante 20 años, “cada 7 años el parque vehicular se ha venido duplicando”. Además, que si la tendencia estadística de los 3 millones de vehículos se confirma, el país necesitará el doble de calles.

El experto agregó que se siente preocupado ante tal hecho: “Yo por lo menos estoy preocupado y lo que más me preocupa es que parece que a nadie le preocupa y eso es triste”.

Espinoza se refirió a que la población, al momento de estar en las trabazones no puede hacer nada, y por eso tiene que aguantarse. Sin embargo, él hace un llamado a la población a que exijan a alcaldes o próximos candidatos de su preferencia que resuelvan los problemas de movilidad del transporte.

También, el experto hizo un llamado a los candidatos a la presidencia, a los alcaldes y diputados, a que tomen en cuenta en su agenda el tema de la movilidad del transporte, por lo que plantea 6 medidas en las que el tema de la movilidad se puede mejorar.

Espinoza explica que primero se debe reducir o terminar el efecto cascada (cuando un auto se detiene y hace que los demás se detengan), luego que se implemente la sincronía en los semáforos, actualmente él aplaude las nuevas implementaciones que se les han hecho a los semáforos de la capital, pero no entiende por qué aún no funcionan del todo.

La territorialidad del empleo es otra medida que explica Espinoza, ya que considera que entre más cerca del trabajo nos encontremos, más eficientes seremos y esto también reduciría la carga vehicular urbana. “Aportamos a una ciudad productividad y eficiencia”, destacó el experto.

El escalonamiento de los horarios en El Salvador es una de las medidas que sobresalió en la explicación de Espinoza, ya que detalló “todos entramos a la misma hora y todos salimos a la misma hora, hay que por lo menos hacer un estudio del tema y explorar hasta dónde realmente lo podemos hacer, pero si el escalonamiento, tiene que partir en 3 bloques por lo menos, aquí nos metemos al cambio del transporte masivo”.

Espinoza concluyó que tiene propuestas para mejorar la movilidad del transporte, pero los alcaldes no le dan la oportunidad de mostrarlas o no le toman importancia, comentó que “cuesta mucho que un político acepte que la idea no es de él, a nosotros no nos interesa el protagonismo nos interesa que se resuelvan los problemas”.