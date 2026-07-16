Palestina: un holocausto invisibilizado (segunda parte)

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Por Óscar Miguel Marroquín

El pueblo palestino continúa siendo despedazado por Israel a vista y paciencia del mundo entero: por esta y otras razones decidí entrevistar al diputado del Parlamento Palestino en Centroamérica, Siman Khoury. Originario de Palestina y testigo presencial de semejante acción criminal por parte de Israel; él pertenece a la Asociación Salvadoreña Palestina, es productor del programa Palestinos en el mundo -WOWTV- y director del único Museo Palestino en América Latina.

¿Usted es musulmán o cristiano?

No, soy palestino ante todo y palestino cristiano de la iglesia originaria. Mi padre es ortodoxo, mi mamá es luterana evangélica. Así que, ningún cristiano del mundo, ni aquí en El Salvador ni en el mismo Vaticano, puede cuestionar mi cristiandad cuando soy de la iglesia originaria de Belén, de Jerusalén, donde nació el Cristo palestino por excelencia, donde murió y resucitó con nosotros. Así como cristiano, rechazo esto. Porque no hay para un buen Dios, el que creamos todos en él, un hijo de él, un bastardo, perdonen la palabra, y un negro o un blanco; todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados del mismo origen. Así nadie tiene derecho, por lógica, de decir que soy hijo elegido de Dios.

Señor Simán, ¿cuál es la diferencia a su juicio entre judío y sionista?

Hay un montón de judíos que, como le repito, son originarios, que quedaron, que mezclaron. Hasta si recuerda usted, se hablaba de que Dios se enojó con ellos porque se casaron con los goyines. Rezaron para el Baal, el Baal, el dios palestino en aquel entonces. Esta gente se mezcló, se quedó y tiene derecho igual a nosotros como judíos, porque yo lo repito, yo tengo, y tuve muy buenas amistades; hasta podemos hablar de esto, mientras que el judío sionista es muy distinto, no es una religión, no es seguidor de la religión judía, es un movimiento político y terminó armado, acusado de terrorismo en cierto tiempo y fue creado o fundado por el astrohungaro Theodor Herzl en un congreso judío.

En su opinión, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en invertir tanto dinero en Israel?

Imagínese la cantidad de dinero que existe en esta zona, la riqueza natural. Si, en su primer mandato, cuando Donald Trump fue a Arabia Saudita, salió con 450 mil millones de dólares. ¿Cierto o no? Este dinero se lo regaló el rey saudí, ¿cuánto es la riqueza de este país? Y estamos hablando de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar y Kuwait, todo esto y todos bajo el mando de ellos; pero vemos también que en la guerra actual entre Estados Unidos e Irán, los norteamericanos les venden armamento, usan su territorio para bases militares. Durante la guerra con Irán, el apoyo de EE. UU. no ha sido para estos países, que lo han dado; el apoyo ha sido para Israel, mientras los traidores árabes, sufrieron todo y se quedaron callados, humillados, porque fueron enfrentados por Irán y con mucha justicia.

El periodista cubano Hedelberto López Blanch[1] menciona en un artículo periodístico que Donald Trump atacó a Irán por presiones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presiones que se derivan de los Archivos Epstein. ¿Qué opina usted?

Yo estoy guardando esto para que sepa, guardando los vídeos que están saliendo en los diferentes medios de comunicación. Francamente, mire, es una mancha, una mancha en la frente de la humanidad, una mancha en la cara del presidente de Estados Unidos; hasta gente europea, gente capitalista, empresarios, reyes, príncipes árabes, están metidos en esto. Pero ¿quién es el origen del mal? El gran amigo judío de Mossad de Israel. Quiere decir que donde van hacen daño. Pero la mancha ha quedado por todos lados. Por ejemplo, hay algunos expresidentes de Estados Unidos que están metidos en esto. Hay gente intelectual gringa que fue un símbolo de libertad, de cultura y de educación. Cómo puede alguien respetar a un país cuyo presidente estaba, como dicen, chupando sangre de fetos, matando niños, violando a niñas de 10 y de 12 años. Esta es la cultura occidental y lo aprovechó muy bien Benjamín Netanyahu, lo aprovechó muy bien; lo están amenazando porque lo que no hemos visto es mucho más que lo que ha salido al público. Y debemos guardar toda esta información para que sea conocida por otras personas.

Pasando a otro contexto, Mahmoud Abbas es el presidente actual de Palestina, pero muy poco se dice de él sobre los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. ¿Cuál es su posición política sobre esto?

Mira, yo lo voy a decir con franqueza. La promesa de Balfour en 1917 fue uno de los principios del dolor palestino hasta el momento. Llegó al Nakba; fue otro golpe. Pero lo que hizo Yasser Arafat de firmar Oslo con una promesa de un Estado palestino, pero negociando o aceptando dejar a Israel el 78% de Palestina histórica. Sabemos muy bien que la OLP, que es el representante legal del pueblo palestino, reconocida a nivel mundial, nació en 1964, tiene sus leyes, su constitución, sus aspiraciones, su visión, tiene todo para liberar al que quitaron; quitaron la mejor parte de Palestina toda la costa palestina, arruinaron, robaron trece ciudades, ellos no tienen más que Tel Aviv y las colonias que hicieron. El resto de estas ciudades son históricas, son palestinas 100%, tenían una cultura. Yo me recuerdo que comparaban Yafa, el que dicen Yafo o Jaffa, con capitales europeas, como París; tenía de todo, tenía cultura, tenía cine, tenía cantantes, tenía tren. No faltaba nada en Palestina. Los sionistas dicen que llegaron a una tierra desértica; eso es una gran mentira. Pero ¿a qué quiero llegar? Llegan y firman Oslo y luego se olvidan del 78% de Palestina y están desde hace treinta y tres años y pico esperando que se cumpla este acuerdo. Europa no obliga a Israel; hay 120 países que reconocen a Palestina. ¿pero para qué sirve? Si todos son hipócritas, ¿por qué no obligaron a Israel a cumplir?

[1] https://espanol.almayadeen.net/Articulos/2132190/-israel–y-archivos-epstein-presionaron-a-trump

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