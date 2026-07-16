Asamblea reconocerá a Iván Barton tras su destacado papel en Mundial 2026

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego de su destacada actuación en el Mundial 2026, el referí salvadoreño, Iván Barton, será reconocido por la Asamblea Legislativa, según anunció el presidente de dicha institución, Ernesto Castro.

Luego de pitar dos partidos en la fase de grupos, uno de los octavos de final y otro de semifinales, los referís salvadoreños: Iván Barton (principal) y David Morán (asistente 1) se han ganado el respeto de millones de salvadoreños por su destacado papel en el principal torneo del mundo.

Barton, de pitar partidos de la Liga Mayor de Fútbol a dirigir un Francia-España en el Estadio de Dallas, Estados Unidos, sin duda, ha sido uno de los mejores árbitros según lo señalan los analistas y periodistas de diversas partes del mundo.

Es por ello que, tras finalizar el encuentro entre España y Francia, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que como Asamblea le otorgaría un reconocimiento por su destacada participación en el torneo.

“Iván Barton ha hecho historia. Ha puesto en alto el nombre de nuestro país. Ningún salvadoreño ha llegado más lejos que él en la historia del fútbol mundial”, destacó Castro en sus redes sociales.

Por ello, anunció que este jueves, cuando se desarrolle la sesión plenaria, se llevará al recinto Legislativo “una iniciativa para entregarle un reconocimiento por dejar en alto el nombre de El Salvador”. La sesión plenaria está programada para este jueves a las 9:30 de la mañana.

“Este reconocimiento se hará extensivo a David Morán, quien también participó como juez de línea en la semifinal de United2026. Ambos son un orgullo para nuestro país”, comentó Castro.

Iván Arcides Barton Cisneros, oriundo de Santa Ana, destacó desde el inicio del torneo al dirigir Turquía – Paraguay en la fase de grupo, correspondiente al D, donde el conjunto guaraní se llevó la victoria por la mínima.

En ese partido, el salvadoreño expulsó al jugador paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca al dirigirse a un rival contrario; por lo que, según la nueva normativa de FIFA esta acción es sancionada por tarjeta roja para evitar el racismo.

La FIFA aún no ha definido los referís que estarán en los últimos dos partidos del Mundial, correspondiente al tercer lugar y la final, las cuales se jugarán el sábado y domingo, respectivamente.

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