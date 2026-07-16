FUNDEMAS y ABANSA impulsan la empleabilidad juvenil con Semillero de Talento

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Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) y sus bancos miembros, en conjunto con la Alianza Multisectorial Ecosistema para la Empleabilidad y con el apoyo financiero de la Iniciativa OYE de Catholic Relief Services (CRS), graduaron a la cuarta promoción del Semillero de Talento, integrada por 30 jóvenes que completaron con éxito su formación como cajeros bancarios y en servicios financieros integrales.

Según FUNDEMAS, la iniciativa busca fortalecer la empleabilidad juvenil en El Salvador mediante la formación técnica y el desarrollo de habilidades humanas. El programa forma parte del Ecosistema para la Empleabilidad, una plataforma que articula alianzas entre distintos sectores para ampliar el acceso de los jóvenes a oportunidades de inserción laboral.

El acto de graduación reunió a representantes de las instituciones aliadas, facilitadores, miembros de la banca salvadoreña y a los 30 jóvenes graduandos, quienes culminaron un proceso de formación de 104 horas orientado a fortalecer sus competencias y prepararlos para incorporarse al mercado laboral.

Durante la ceremonia, las instituciones organizadoras destacaron el compromiso, la disciplina y el entusiasmo demostrados por los participantes a lo largo de su proceso de formación, así como su disposición para continuar su desarrollo personal y profesional.

La directora ejecutiva de FUNDEMAS, Haydée de Trigueros, resaltó el esfuerzo de los graduandos y el impacto de la iniciativa.

“Este semillero es una semilla que hemos sembrado con esperanza, y que hoy comienza a dar frutos. Gracias al trabajo conjunto con ABANSA, CRS y la banca nacional, apostamos por una juventud más preparada, más resiliente y con mayor proyección profesional”, afirmó.

El programa también contó con el acompañamiento de facilitadores especializados, quienes brindaron orientación y mentoría durante todo el proceso formativo. Asimismo, los bancos miembros de ABANSA han desempeñado un papel clave al facilitar oportunidades reales de empleo para los jóvenes que concluyen su capacitación.

”Esta cuarta promoción reafirma el compromiso de FUNDEMAS, ABANSA y CRS con el desarrollo de un El Salvador más inclusivo y sostenible, promoviendo la inserción laboral como una herramienta de transformación social”, concluyó la organización.

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