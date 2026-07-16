Alcalde de Santa Ana Centro niega favorecer a empresa privada

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Saúl Méndez

Colaborador

El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, volvió a generar críticas tras asegurar que la pavimentación de la calle paralela al bulevar Los 44, contigua a la 6.ª avenida Sur, donde se inaugura una sucursal de la panadería San Martín, forma parte del Plan Maestro de Desarrollo Urbano del municipio.

El edil rechazó que la obra responda a un trato preferencial hacia empresas privadas; sin embargo, ciudadanos cuestionan la prioridad otorgada a este proyecto mientras denuncian el deterioro y abandono de calles en comunidades como la colonia Ferrocarril, la lotificación San Carlos y diversos cantones aledaños a la ciudad de Santa Ana, las cuales llevan, en muchas casos, más de 20 años en trámites.

«Antes, muchos alcaldes, para otorgar permisos de apertura de negocios, pedían mordidas. Después, con recursos municipales, les pavimentaban las calles para que esas empresas pudieran operar y comercializar sus productos en mejores condiciones», afirmó el edil durante una entrevista en el programa Foro Abierto.

No obstante, el funcionario sostuvo que la administración municipal implementa un modelo distinto, basado en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, mediante el cual la alcaldía suscribe convenios con empresas privadas para ejecutar obras de infraestructura compartidas. Según explicó, este mecanismo también se ha aplicado en los tramos donde se encuentra un Starbucks y donde próximamente abrirá un restaurante KFC.

«Al final, se trata de una obra pública que no beneficia únicamente a San Martín, sino a todos los santanecos. Esa calle no es de una empresa, es de todo el municipio», argumentó.

«El mismo modelo lo estamos aplicando unos metros más arriba, en la zona donde ya funciona Starbucks y donde próximamente abrirá KFC. Algunas personas dicen que la calle se está haciendo únicamente para esas empresas», añadió.

Sin embargo, diversos ciudadanos han cuestionado que la municipalidad priorice la pavimentación de una vía ubicada en un sector de desarrollo comercial, mientras persisten problemas como el deterioro de calles en colonias y cantones del municipio, así como las inundaciones urbanas que afectan distintos sectores durante cada temporada de lluvias.

Acevedo defendió la medida al asegurar que la participación de la empresa privada mediante convenios representa un beneficio para la ciudad, ya que mejora la conectividad vial y contribuye a disminuir la congestión vehicular sin que el costo recaiga exclusivamente sobre la municipalidad.

«La realidad es que esas empresas están invirtiendo. En el caso de San Martín, la alcaldía ejecutó una parte de la base y la empresa financió el asfalto. En el otro tramo ocurrirá lo contrario: la empresa construirá la base y la municipalidad colocará la mezcla asfáltica. Ese esquema representa un ahorro para los santanecos», afirmó el edil.

«Estas obras ayudarán a reducir la carga vehicular en la vía conocida como Bypass, cuyo nombre oficial es bulevar Los 44. Esa nueva conexión será utilizada por todos los habitantes de Santa Ana. Como alcaldía también ejecutamos, mediante otro convenio, el tramo comprendido desde la Puma hasta el redondel El Trébol. Aún no lo hemos inaugurado porque faltan algunos detalles, pero avanzamos poco a poco para completar estas obras», concluyó.

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