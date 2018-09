Palestina alerta contra cancelación de ayuda estadounidense a refugiados

Washington / AFP

El embajador palestino en Washington, Hossam Zomlot, advirtió el viernes contra la cancelación de los fondos estadounidenses destinados a la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA).

Según varios medios de comunicación estadounidenses, la administración de Donald Trump tomó la decisión de dejar de financiar por completo a UNRWA, lo que fue anunciado el viernes.

Estados Unidos, históricamente el principal país donante de UNRWA, ya ha reducido drásticamente sus aportes, llevándolos a 65 millones de dólares en 2018, desde 350 millones de dólares en 2017. El país está evaluando ahora el destino final de este financiamiento.

“Recortar ayuda a UNRWA significa que Estados Unidos está renunciando a sus compromisos y responsabilidades internacionales”, dijo Hossam Zomlot, quien representa oficialmente en Palestina a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) del presidente palestino Mahmoud Abbas.

“Al adoptar las posiciones más extremas de Israel en todos los temas, incluidos los derechos de más de cinco millones de refugiados palestinos, la administración de Estados Unidos ha perdido su condición de mediador y no solo está socavando una situación ya inestable, sino también las posibilidades para la paz futura en Medio Oriente”, agregó el embajador en una declaración enviada a la AFP.

Según los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, la administración de Trump solicita simultáneamente una reducción drástica en el número de palestinos elegibles como refugiados ante la ONU, y hacer menos complejas las negociaciones para un posible acuerdo de paz, sobre el “derecho de retorno” en los territorios disputados entre la Autoridad Palestina e Israel.

“No le corresponde a la administración estadounidense definir el estado de los refugiados palestinos, el único estado que Estados Unidos puede definir es su propio papel como mediador de paz en la región”, dijo Hossam Zomlot.

“Hay un sinnúmero de refugiados que continúan recibiendo asistencia”, mientras que el gobierno palestino “continúa criticando a Estados Unidos”, dijo esta semana la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.

“Creo que tenemos que mirar el derecho de retorno”, agregó.

La Autoridad Palestina ha rechazado cualquier contacto con Washington desde que Donald Trump anunció a fines de 2017 que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel. Estados Unidos también anunció la semana pasada la cancelación de más de 200 millones de dólares en ayuda bilateral para los palestinos.