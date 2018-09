Canadá y Estados Unidos sin acuerdo para renovar el TLCAN

Washington / AFP

Alina Dieste / Heather Scott / Cyril Julien

Canadá y Estados Unidos siguen sin lograr un acuerdo para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el viernes cuando venció el plazo que dio el presidente estadounidense Donald Trump para que Ottawa se sume al entendimiento entre Washington y México, pausando la negociaciones para la próxima semana.

Los dos países debatieron contra el reloj desde el martes en Washington para acordar una reformulación del TLCAN, con México a la espera de una reunión que permita cerrar un trato trilateral, y en medio de amenazas de Trump de dejar a Canadá al margen.

“No estamos ahí todavía”, declaró a periodistas la canciller canadiense Chrystia Freeland, al reunirse en la mañana con el representante de comercio de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, para intentar salvar las diferencias entre ambos países, centradas en particular en el sector lácteo.

Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau señaló su confianza en que “es muy posible obtener un acuerdo que funcione para todos”, pero reiteró su convicción de que “ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo”.

La presión para terminar las negociaciones se hizo latente el lunes, cuando al anunciarse el pacto con México, Lighthizer dijo que tenía previsto notificar el viernes al Congreso de la intención del gobierno de Donald Trump de firmar un nuevo acuerdo de libre comercio.

Esto permitiría cumplir con el aviso previo de 90 días para sellar un TLCAN 2.0 antes de que asuma el nuevo gobierno de México el 1 de diciembre. Y haría posible que fuera el Congreso estadounidense actual el que revisara el trato, y no el que surgirá de las elecciones legislativas de noviembre, cuando Trump puede perder las mayorías.

– Sin “concesiones en agricultura” –

Pero para que haya un TLCAN 2.0, primero Washington y Ottawa tienen que lograr un entendimiento.

Los puntos álgidos del debate parecen estar centrados en dos exigencias estadounidenses: la apertura del protegido mercado canadiense de lácteos, y la eliminación del polémico Capítulo 19 del TLCAN, que establece cómo resolver disputas entre los socios.

El viernes, cuando las conversaciones se reanudaban tras varias reuniones el jueves hasta altas horas de la noche, un portavoz de Lighthizer negó compromisos de Canadá en puntos clave vinculados al agro.

“Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá están en curso. Canadá no ha hecho concesiones en materia de agricultura”, señaló a la AFP el vocero.

Trump, que quiere que la excedencia de producción lechera estadounidense ingrese al mercado canadiense, se ha quejado muchas veces de la protección de sus vecinos al sector, con aranceles de hasta 275%. Trudeau, en tanto, prometió defender la “gestión de la oferta”, que el gobierno de su país controla desde los años 1970, asegurando ingresos estables y predecibles para los productores.

“Vamos a seguir trabajando constructivamente de buena fe esperando firmar el acuerdo correcto para Canadá”, dijo Trudeau el viernes, mientras Freeland aseguró que ambos países trabajan “duro” para encontrar un compromiso de “ganar-ganar” dada la importancia de la relación bilateral.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Canadá. Más de dos tercios de las exportaciones canadienses de bienes y servicios se destinan a su vecino del sur. A su vez, Canadá es el principal destino de las exportaciones estadounidenses.

– “Solo en nuestros términos” –

Ottawa y Washington parecían cercanos a un acuerdo el jueves, con evidentes señales de “optimismo”, incluso desde la delegación mexicana, que permanece en Washington.

Pero el resultado de las negociaciones era cada vez más incierto el viernes. Este cambio repentino podría explicarse por las posiciones de Trump. El periódico The Toronto Star informa este viernes sobre explosivos comentarios del mandatario a la agencia Bloomberg que no estaban destinados a hacerse públicos.

Un posible acuerdo será “solo en nuestros términos”, dijo Trump, según este reporte, apuntando que su gobierno no pretende comprometerse con Canadá. Trump dijo que no lo dice públicamente porque “sería tan insultante que no podrán ponerse de acuerdo”.

El jueves por la noche, durante un mitín político en Indiana, Trump instó a Canadá a “deshacerse” de barreras y aranceles, posiblemente refiriéndose al sector lácteo.

“Estamos reemplazando el TLCAN por un nuevo y hermoso acuerdo comercial entre Estados Unidos y México”, dijo, aunque no descartó la eventualidad de un acuerdo.

México, que celebró el acuerdo con Estados Unidos, destino del 80% de sus exportaciones, seguía confiando en un desenclace positivo y un TLCAN trilateral.

“Sabemos que están haciendo todo lo posible por llegar a un punto de acuerdo y tenemos esperanza de que lo puedan lograr”, dijo un funcionario mexicano a la AFP.

Los lineamientos para un TLCAN 2.0 anunciados por Estados Unidos y México incluyen mayores porcentajes de contenido regional para la industria automotriz así como requisitos de mano de obra en zonas de salarios más altos, protecciones más estrictas para los trabajadores, y una vigencia del tratado de 16 años, con posible revisión cada seis.

Línea dura contra Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el viernes su línea dura ante Canadá en las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en comentarios a la agencia Bloomberg que no estaban destinados a hacerse públicos.

“Guau, hice los COMENTARIOS FUERA DE GRABACIÓN a Bloomberg con respecto a Canadá, y este poderoso acuerdo fue violado. Oh, bueno, solo más reportes deshonestos. Estoy acostumbrado a eso. ¡Al menos Canadá sabe qué pienso!”, escribió en Twitter el mandatario.

Según el diario canadiense The Toronto Star, que publicó este viernes las afirmaciones fuera de micrófono del presidente, éste dijo a Bloomberg que no estaba asumiendo ningún compromiso en las conversaciones con Canadá, pero no podía decirlo públicamente porque “sería tan insultante que no podrán llegar a un acuerdo”.

“No puedo matar a esta gente”, señaló en alusión al gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, según fuentes citadas por The Star.

Un posible acuerdo con Canadá será "solo en nuestros términos", aseveró Trump, según el reporte.

Hasta la próxima semana

Canadá y Estados Unidos reanudarán las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la próxima semana, al retirarse el viernes sin lograr acuerdo, dijo a la AFP una fuente del gobierno canadiense.

“Vamos a reanudar las negociaciones la próxima semana”, dijo un alto funcionario próximo a los debates.