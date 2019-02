Padrino López: No hay sanciones que fracturen la dignidad nacional

Caracas / AVN

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseveró el lunes que las sanciones unilaterales impuestas contra autoridades y líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no fracturarán la dignidad nacional.



“No hay sanciones que amilanan ni fracture la dignidad nacional, no la hay. Han querido comprar conciencias y se han conseguido con la fortaleza, con una muralla, tienen el error histórico de subestimar la conciencia y espíritu de un soldado de la FANB”, enfatizó Padrino López.



Mencionó que en el país quieres ingresar una supuesta “ayuda humanitaria”, algo que calificó como un show con el que se pretende intervenir el país.



“Por ahí tienen un show montado de una ayuda humanitaria, ayudar no es a través del show político, manipulado e idealizado. Si quieren ayudar hagan como Venezuela con espíritu solidarios. El que quiere ayudar que lo haga, pero no con intervención, no lo vamos a permitir”, indicó.

“Han venido con el chantaje de decir ‘bueno, si te pronuncias contra la Constitución y contra las autoridades legítimas serás exonerado’ de eso que ellos llaman sanciones”, dijo Padrino este lunes en un acto público.

“Nos quedamos con las sanciones, pero también nos quedamos con la patria (…) No hay sanciones que amilanen ni fracturen la dignidad nacional” de la Fuerza Armada, añadió el general en un acto de recolección de firmas contra supuestos planes intervencionistas de Estados Unidos.

FANB se une a recolección de firmas contra injerencia de Estados Unidos

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se incorporó el lunes a la recolección de firma en favor de la paz y contra la injerencia de Estados Unidos, informó Padrino López.

“Vamos a empezar esta jornada de firmas. Firmaremos por las armas de la República, por la paz, por la patria, contra el imperialismo, el intervencionismo, el injerencismo la manipulación y la pretensión de dar un golpe de Estado en Venezuela”, expresó.

Agregó que el pueblo también se ha sumado a esta jornada, para que en unión cívico-militar se pueda mantener la paz en el país.

Aseveró que esta jornada estará llegando, durante toda la semana, a los diferentes cuarteles del país para que los integrantes de la FANB dejen su firma plasmada.

“Vamos a plasmar históricamente lo que siente nuestro pueblo, el deseo profundo de vivir en paz y salir con prosperidad, armonía y paz con una Venezuela unida, infracturable e inexpugnable”, enfatizó.

Esta jornada de recolección de firmas se está desarrollando desde el pasado miércoles 6 de febrero, por el llamado que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el fin de recolectar 10 millones de firmas y enviar un mensaje de paz y respeto a los venezolanos.