Pacientes denuncian falta de estacionamiento en hospitales del Seguro Social

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Pacientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunciaron la falta de estacionamiento en los hospitales. Los pocos espacios son destinados para los empleados de la institución, en algunas clínicas, unidades Mñmédicas y hospitales los derechohabientes deben buscar parqueo en lugares aledaños donde cobran un dólar por hora.

Un paciente del Hospital de Especialidades consideró necesario habilitar un parqueo para empleados y otro para quienes asisten a sus consultas o exámenes, porque a la hora de ingresar con personas adultas mayores o con dificultades para movilizarse los vigilantes siempre dicen que no hay dónde parquear.

“Tienen vigilantes bien pedantes que no lo dejan a uno parquear su vehículo, porque todo está reservado para empleados y jefaturas; toca buscar parqueo en otro lugar e incurrir en gasto, porque cobran bien caro”, dijo un derechohabiente. Otra paciente cuestionó en redes sociales que cuándo, en el Policlínico Zacamil, van a mandar vigilancia al estacionamiento de los derechohabientes, ya que el parqueo en el hospital es solo para jefaturas

Aseguró que empleados y derechohabientes han sido víctimas de robo, pues desde hace varios años el parqueo ha sido dejado en el abandono y no hay vigilante institucional, «parece botadero de basura», además de estar lejos del hospital. “Los parqueos deben de ser para los usuarios no para los empleados, al personal deben de mandar sus vehículos a los predios baldíos, ya que los hospitales se construyen para los usuarios no para parqueos del personal”, sostuvo un paciente del ISSS.

Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS), dijo que este problema es bastante complejo porque ‘ni siquiera hay parqueo para el 100% de empleados’, aproximadamente la mitad de los trabajadores debe buscar parqueo a otro lado.

“Tiene que hacerse algo por administrar adecuadamente estos sitios, sobre todo porque no se cuenta con un espacio completo para eso, pero obviamente hay tarimas, construcciones de otras plantas para poder albergar los parqueos necesarios”, externó.

A criterio de Aguirre, muchos de los pacientes que son atendidos en el Seguro Social son adultos mayores, o utilizan bastones, sillas de ruedas, muletas y andaderas para caminar; por lo tanto, son acompañados por otras personas y trasladados en vehículos y es necesario un lugar accesible para parquearse.

Para quienes asisten al hospital de Especialidades y General del ISSS tienen la opción de dejar sus vehículos, siempre y cuando exista espacio y no esté ocupado por los empleados, en el parqueo anexo en la calle Guadalupe y bulevar Tutunichapa, lo cual dificulta el traslado por ser una zona con mucho tráfico.

