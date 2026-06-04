Otorgan a Messi Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

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MADRID/Xinhua

El futbolista argentino, Lionel Messi, fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en reconocimiento a una trayectoria considerada entre las más destacadas de la historia del fútbol.

El jurado destacó tanto los éxitos deportivos del capitán de la selección argentina como su influencia global dentro y fuera de los terrenos de juego.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi ha conquistado numerosos títulos a lo largo de su carrera, incluidos campeonatos nacionales e internacionales con el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Inter Miami CF. Con la selección argentina logró el título de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, considerado el mayor logro de su carrera internacional.

El jugador argentino también ostenta numerosos récords individuales, entre ellos el de mayor número de Balones de Oro (8), galardón que reconoce al mejor futbolista del mundo.

De acuerdo con el jurado, su figura trasciende el ámbito deportivo y se ha convertido en un referente para millones de personas por su capacidad de superación, liderazgo y compromiso con diversas iniciativas sociales y solidarias.

Los Premios Princesa de Asturias, considerados entre los reconocimientos más prestigiosos del mundo hispanohablante, son concedidos cada año por la Fundación Princesa de Asturias en distintas categorías para distinguir contribuciones relevantes en ámbitos como las artes, las ciencias, la cooperación internacional y el deporte.

La ceremonia de entrega tendrá lugar previsiblemente en octubre en la ciudad de Oviedo, en el norte de España, presidida por los reyes de España y la princesa Leonor.

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